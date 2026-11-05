Pedro Fernandes indica ao Governo a implantação de totem de videomonitoramento da PM em Bom Futuro

Por Assessoria

Publicada em 05/11/2026 às 08h20

O deputado estadual Pedro Fernandes apresentou, nesta quarta-feira (4), na Assembleia Legislativa de Rondônia, indicação ao Poder Executivo, extensiva à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), para a implantação de um totem de videomonitoramento da Polícia Militar no distrito de Bom Futuro, em Ariquemes. Como primeiro passo, a indicação pede a realização do estudo técnico para viabilizar a instalação.

A proposta tem como objetivo reforçar a segurança pública e ampliar a capacidade de prevenção e combate à criminalidade na região. O distrito de Bom Futuro tem relevância econômica e social, com moradores, trabalhadores e comerciantes que circulam diariamente pelo local.

Segundo a justificativa do documento, o equipamento permite ampliar a vigilância em pontos estratégicos, com acompanhamento em tempo real de movimentações suspeitas e identificação de situações de risco. O totem também funciona como instrumento de inibição de práticas criminosas e traz mais sensação de segurança a quem vive e trabalha na localidade.

A indicação destaca ainda que a medida está alinhada à modernização da segurança pública, com o uso de tecnologia para tornar o trabalho policial mais eficiente.

O distrito de Bom Futuro já aparece na pauta de demandas que o deputado Pedro Fernandes leva ao Governo do Estado, que inclui a ligação da região por meio de rodovia. A indicação agora protocolada soma a segurança a essa agenda.

A indicação foi apresentada com base no artigo 188 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.