Energisa Rondônia prepara operação especial durante Enem 2026

Por ENERGISA

Publicada em 05/11/2026 às 09h24

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 5 milhões de estudantes tiveram a inscrição confirmada para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, tornando esta uma das maiores edições do exame dos últimos anos. Para contribuir com a realização segura e tranquila do exame, que será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, a Energisa Rondônia preparou uma operação especial para reforçar o sistema elétrico e o atendimento a todos os locais de prova no estado.

O plano inclui o monitoramento em tempo real do sistema elétrico pelo Centros de Operação da companhia, permitindo identificar rapidamente qualquer ocorrência e acionar as equipes de campo sempre que necessário. A estratégia também prevê inspeções e manutenções preventivas na rede, acompanhamento constante das condições meteorológicas por meio da plataforma NetClima e reforço das equipes operacionais nos dois dias de prova, garantindo mais agilidade no atendimento e maior segurança no fornecimento de energia.

“Tivemos um trabalho intenso de planejamento e integração entre diferentes áreas para estarmos preparados para os dois dias de aplicação do Enem. Essa mobilização é fundamental para garantir agilidade na resposta a possíveis ocorrências e contribuir para que os estudantes possam realizar as provas com tranquilidade”, destaca Carlos Augusto Finco, gerente de Operações da Energisa Rondônia.

Atenção redobrada durante o período de chuvas

Como o Enem acontece em uma época do ano marcada por chuvas, a Energisa reforça algumas orientações de segurança para estudantes e para a população em geral.

Durante temporais, a recomendação é evitar contato com estruturas metálicas em áreas abertas e não se abrigar debaixo de árvores. Também é importante manter distância de fios caídos, postes danificados ou qualquer equipamento da rede elétrica que apresente sinais de avaria. Ao identificar uma situação de risco, a orientação é acionar os canais oficiais de atendimento da Energisa.

Para os estudantes, a distribuidora recomenda acompanhar a previsão do tempo e planejar o deslocamento com antecedência nos dias de prova. Sair de casa mais cedo pode ajudar a evitar imprevistos causados por chuva intensa, vias alagadas ou lentidão no trânsito, garantindo mais tranquilidade para chegar ao local de aplicação dentro do horário previsto.