Papa Leão 14 recebe Bob Dylan no Vaticano durante turnê do cantor em Roma

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 05/11/2026 às 10h08

O papa Leão 14 recebeu nesta quarta-feira (4), no Vaticano, o cantor e compositor americano Bob Dylan, 85. O encontro ocorreu no Palácio Apostólico, em Roma, onde o músico está para uma apresentação da turnê "Rough and Rowdy Ways Tour", com show marcado para quinta-feira (5).

A reunião foi breve. Os dois trocaram algumas palavras e presentes. O pontífice entregou a Dylan um terço, enquanto o artista deu ao papa um exemplar de "Chronicles - Volume 1", sua autobiografia publicada em 2004.

Vencedor do Nobel de Literatura em 2016, Dylan já havia sido citado por Leão 14 em "Desarmada e Desarmante. A Paz é Um Dom", livro publicado neste ano.

O papa reproduziu versos de "Go Away You Bomb", poema escrito pelo músico em 1963, durante a Guerra Fria, em protesto contra as armas nucleares. A composição nunca foi gravada ou lançada oficialmente.

O encontro desta quarta-feira não foi o primeiro de Dylan com um pontífice. Em 1997, o cantor se apresentou no Congresso Eucarístico Nacional, em Bolonha, diante de João Paulo 2º e de cerca de 300 mil jovens. Na ocasião, interpretou três músicas, entre elas "Knockin' on Heaven's Door", e cumprimentou o papa no palco.