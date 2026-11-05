Petróleo opera abaixo de US$ 100 após revés de Trump elevar apostas no fim da guerra com Irã

Por G1

Publicada em 05/11/2026 às 09h56

Os preços do petróleo operam abaixo de US$ 100 nesta quinta-feira (5), após a commodity registrar queda de mais de 8% na véspera e atingir o menor nível em mais de dois meses.

O novo patamar vem após o Partido Republicano, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perder o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato. O movimento reflete a aposta dos investidores de que a mudança de poder pode acelerar o fim da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã.

Na véspera, os contratos futuros do Brent, referência internacional, fecharam em queda de 8,7%, a US$ 94,62 por barril, enquanto os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI), referência dos EUA, caíram 8,3%, para US$ 88,12. Ambos fecharam no menor nível desde 31 de agosto.

Já nesta quinta-feira (5), o Brent tinha queda de 2,24% perto das 9h15, cotado a US$ 96,74, enquanto o WTI subia 1,87% no mesmo horário, a US$ 89,77 por barril.

Agora no g1

Trump agora enfrenta uma escolha entre buscar uma saída negociada ou partir para uma escalada mais arriscada do conflito.

Enfraquecido e diante de um Congresso controlado pelos democratas, o presidente tem maior incentivo para buscar um acordo, afirmaram duas fontes próximas a governos do Golfo. Um ataque em grande escala ao Irã parece menos provável, disseram elas.

No entanto, um acordo que permita ao Irã reivindicar uma vitória clara e faça Trump parecer derrotado pode tanto levar a uma reação imprudente quanto favorecer a moderação, disseram analistas do Golfo.

Trump disse ao jornal britânico Financial Times, na terça-feira (3), que os EUA não tinham planos imediatos de atacar o Irã. Na quarta-feira (4), reconheceu que a guerra teve influência na ampla derrota de seu partido nas eleições de meio de mandato, nas quais os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Deputados e do Senado.

“O controle democrata do Congresso também poderia restringir os gastos militares dos EUA no Oriente Médio e aumentar a possibilidade de um acordo de paz em um prazo mais curto”, disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de operações da empresa de serviços financeiros norte-americana BOK Financial, à Reuters.

Segundo ele, o aumento das exportações de petróleo do Oriente Médio, somado às declarações de Trump de que não há planos imediatos para atacar o Irã, aumenta a pressão sobre os preços.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, distanciou-se na quarta-feira da decisão de entrar em guerra, questionou se o conflito valeu a pena e atribuiu a ele a derrota republicana nas eleições, que deram aos democratas o controle do Congresso.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou em comunicado que a hostilidade dos EUA persistiria independentemente de qual partido estivesse no poder. Os houthis, do Iêmen, disseram ter atacado o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade. As autoridades sauditas não confirmaram o ataque.

Catar tenta evitar nova escalada

O Catar intensificou os esforços de mediação para evitar uma nova escalada do conflito após as eleições nos EUA. Uma alta autoridade iraniana disse à Reuters, na terça-feira, que o Irã e os Estados Unidos ainda estão longe de chegar a um acordo para encerrar a guerra.

“As eleições estão dando aos investidores que apostam na queda dos preços um motivo para duvidar da continuidade do conflito no Irã. [...] Estou mais preocupado com a possibilidade de vermos uma escalada antes de uma resolução”, disse Carl Larry, que lidera a equipe de negociação e risco para a América do Norte na Enverus, à Reuters.

As exportações dos países do Golfo de petróleo, condensado e produtos refinados, excluindo o gás liquefeito de petróleo, atingiram média de 17,1 milhões de barris por dia em outubro, segundo dados de rastreamento de navios da Vortexa. O volume ficou abaixo dos 18,9 milhões de barris por dia registrados em setembro, mas ainda corresponde a cerca de três quartos do nível anterior à guerra.

Os Emirados Árabes Unidos avaliam construir um terceiro oleoduto para transportar petróleo sem passar pelo Estreito de Ormuz, informou a Bloomberg, citando fontes a par do assunto. O objetivo seria reduzir drasticamente a dependência do país dessa rota.