Equipes da prefeitura intensificam de manutenção das estrada rurais do município

Por ASSESSORIA

Publicada em 05/11/2026 às 08h55

O trabalho continua em ritmo acelerado na zona rural de Espigão d’Oeste! As equipes da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADER) seguem mobilizadas, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para quem vive e trabalha no campo.

A equipe de patrolamento está atuando na Linha Ponte Queimada, no trecho que segue até o 14 de Abril, realizando a recuperação de toda a extensão da estrada, melhorando as condições de acesso para moradores e produtores rurais.

Outra frente de trabalho esteve na Linha do Senhor Oreste, executando serviços de abertura e limpeza de saídas de água, uma ação fundamental para garantir o escoamento adequado das águas das chuvas, evitar erosões e preservar as estradas por mais tempo.

São serviços essenciais que fazem a diferença no dia a dia de quem depende das estradas rurais para produzir, transportar sua produção e se deslocar.

É a Prefeitura de Espigão d’Oeste trabalhando nos quatro cantos do município, com compromisso com o homem do campo e desenvolvimento da nossa zona rural!