Tornados e temporais atingem Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 05/11/2026 às 09h32

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de tornados na manhã desta quarta-feira (4) em Chapecó e em Xanxerê, no oeste do estado. Desde domingo (1º), a chuva intensa, o vento e o granizo atingiram 86 municípios catarinenses, afetando 4.441 casas.

Treze municípios decretaram situação de emergência e há 34 desabrigados e 24 desalojados no estado.

Os danos estão concentrados na região de Chapecó, onde os ventos causaram destelhamentos. O aeroporto local também foi atingido, afetando os hangares e o saguão principal. Na cidade de Fraiburgo há registro de inundações.

Em Rio do Sul, os bombeiros resgataram 30 pessoas, entre crianças e adultos, que estavam ilhadas em uma escola. Em Lages, na região da Serra Catarinense, 76 pessoas foram resgatadas após enchentes. A maior ocorrência foi no centro, onde 60 pessoas foram retiradas de uma escola.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), mais de 200 bombeiros trabalham em respostas aos eventos climáticos. No começo da tarde eram 45 ocorrências registradas, sem notícia de vítimas fatais.

De acordo com a Defesa Civil catarinense, em Chapecó, o tornado foi identificado pela análise conjunta de diferentes produtos do radar meteorológico.

“Os dados mostraram circulação rotativa dos ventos no interior de tempestades intensas, o que reforça a confirmação do fenômeno”, informa.

A estação meteorológica da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil no município registrou rajadas de vento de 93 km/h, enquanto uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em outro ponto da cidade registrou rajadas de 126 km/h.

Em Xanxerê, o radar identificou características típicas de tornado, com ventos de 80 km/h,

Rio Grande do Sul

Granizo e tempestades atingiram regiões norte e central no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil gaúcha contabiliza 102 cidades afetadas pelas chuvas desde domingo. Um total de 6.373 casas foram danificadas, das quais 2079 destelhadas, e há 234 pessoas desalojadas e 93 desabrigadas.

Predominaram granizo, vendavais, chuvas intensas, enxurradas e raios. Vinte e quatro pessoas foram feridas e cerca de 47 mil foram afetadas.

O município mais afetado foi Espumoso, onde 600 casas foram danificadas e duas pessoas ficaram feridas. Em Nova Prata, os ventos danificaram 2,7 mil casas e deixaram quinze feridos.

Em Passa Sete, onde um vendaval afetou 4.132 pessoas, destelhando 32 casas e afetando árvores e fornecimento de energia. Em Passo Fundo, a queda de granizo afetou 1.360 pessoas. Houve danos materiais em 335 casas, uma das quais destruída e 29 vias locais foram obstruídas.

As cidades de Água Santa e Áurea registraram, cada uma, mais de 50 casas destelhadas.

Paraná e São Paulo

A partir de quinta-feira, a instabilidade se desloca para o Paraná e São Paulo, afetando a região até sábado. Há possibilidade de rajadas de vento de até 80km/h, descargas elétricas e queda de granizo em pontos isolados.

Segundo a Defesa Civil paulista, as instabilidades poderão ocorrer de forma irregular, com períodos de melhoria temporária intercalados por episódios de chuva intensa em um curto intervalo de tempo. As chuvas mais intensas são esperadas para os períodos da tarde e noite.