Por Assessoria

Publicada em 05/11/2026 às 09h02

Todo bebê merece chegar na hora certa. E todo cuidado faz a diferença! Novembro é o mês de conscientização sobre a prematuridade, um momento para reforçar a importância do acompanhamento durante a gestação e dos cuidados com os bebês que chegam antes do tempo.

O pré-natal é fundamental para acompanhar o desenvolvimento do bebê, identificar possíveis riscos e cuidar da saúde da mãe desde os primeiros meses de gravidez.

Cada consulta, cada exame e cada orientação são passos importantes para uma gestação mais segura.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMUSA, reforça a importância do pré-natal e do acolhimento às gestantes e famílias.

Neste Novembro Roxo, nosso compromisso é lembrar que informação, prevenção e cuidado podem fazer toda a diferença para quem está começando a vida.

Procure sua Unidade Básica de Saúde e mantenha seu pré-natal em dia!