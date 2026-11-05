Alex Redano indica aquisição de aparelho de ultrassom para fortalecer saúde em Seringueiras

Por Mateus Andrade

Publicada em 05/11/2026 às 08h10

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governo do estado solicitando a aquisição de um aparelho de ultrassonografia para atender à rede pública de saúde do município de Seringueiras.

Na justificativa, o parlamentar destaca a importância da disponibilização do equipamento para fortalecer a estrutura de atendimento da saúde pública municipal e ampliar o acesso da população aos exames de diagnóstico por imagem.

De acordo com a indicação, a ultrassonografia é um recurso importante para identificar e acompanhar diferentes condições clínicas, auxiliando os profissionais de saúde na investigação diagnóstica, no monitoramento dos pacientes e na definição de condutas médicas.

Outro ponto apresentado na proposta é a possibilidade de reduzir a necessidade de deslocamento de moradores de Seringueiras para outros municípios em busca desse tipo de exame. A oferta do serviço na própria cidade poderá proporcionar mais agilidade no atendimento e facilitar o acesso da população aos procedimentos.

O documento também ressalta a importância do equipamento para gestantes, idosos e pacientes que necessitam de acompanhamento médico contínuo, além de contribuir para melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

Ao encaminhar a indicação, Alex Redano solicita que o Governo de Rondônia, por meio da Sesau, adote as providências necessárias para viabilizar a aquisição do aparelho.

A indicação representa uma solicitação ao Executivo estadual. A aquisição do equipamento ainda depende das providências e decisões dos órgãos responsáveis.

Foto: Thyago Lorentz