População cobra esclarecimentos sobre implantação do SAMU em Guajará-Mirim

Por Guajará Notícias

Publicada em 05/11/2026 às 08h39

A implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) em Guajará-Mirim, município conhecido como Pérola do Mamoré, voltou a ser assunto de interesse da população. Na manhã desta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, a redação do Guajará Notícias recebeu informações sobre possíveis dificuldades administrativas relacionadas à efetivação do serviço no município.

Segundo relatos encaminhados ao jornal, existiria preocupação quanto a um possível vencimento de prazo relacionado ao processo de implantação. Entretanto, até o momento, não houve confirmação documental sobre a existência de prazo prestes a expirar, eventual irregularidade ou risco de perda da autorização para funcionamento.

Diante da situação, a reportagem entrou em contato com o vereador Augustinho Figueiredo (MDB), solicitando informações sobre o andamento do processo. O parlamentar informou que, embora não integre a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, pretende buscar esclarecimentos junto aos órgãos responsáveis.

Augustinho adiantou que, nesta quinta-feira, 5 de novembro, deverá tentar agendar uma reunião com o comandante do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Guajará-Mirim, capitão BM Raimundo Pinto, para obter informações técnicas e administrativas sobre a situação.

SAMU JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO EM NOVA MAMORÉ

Durante a apuração, o Guajará Notícias também buscou informações sobre o funcionamento do atendimento móvel de urgência no município vizinho de Nova Mamoré.

Em contato com a reportagem, o capitão BM Raimundo Pinto informou que o serviço está em funcionamento há aproximadamente 15 dias, atendendo à população local e da região.

Conforme as informações repassadas pelo oficial, foi estruturada uma base operacional com apoio da Prefeitura de Nova Mamoré, localizada nas proximidades do estabelecimento conhecido como Posto de Combustíveis do Meio.

A iniciativa representa um avanço na assistência pré-hospitalar da região, especialmente em ocorrências que exigem atendimento rápido e encaminhamento de pacientes às unidades de saúde.

IMPORTÂNCIA DO SAMU PARA A SAÚDE PÚBLICA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) integra a Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo regulamentado por normas do Ministério da Saúde, entre elas a Portaria GM/MS nº 1.010/2012 e disposições posteriormente consolidadas nas Portarias de Consolidação nº 3 e nº 6, de 2017.

O serviço tem como finalidade prestar assistência pré-hospitalar móvel em situações de urgência e emergência, como acidentes de trânsito, suspeitas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC), dificuldades respiratórias graves e outras ocorrências que representem risco à vida.

Sua estrutura pode contar com Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de Suporte Avançado (USA), profissionais capacitados e regulação médica das urgências, conforme a organização e a habilitação de cada serviço.

A implantação e o funcionamento regular dependem do cumprimento de requisitos técnicos, operacionais e administrativos, incluindo estrutura física, equipes, veículos adequados e integração com a rede assistencial.

É importante destacar que a existência de prazos administrativos, por si só, não significa perda automática de habilitação ou de recursos federais. Qualquer conclusão nesse sentido depende da análise dos atos oficiais e da situação específica do município.

POPULAÇÃO AGUARDA POSICIONAMENTO OFICIAL

Diante dos questionamentos apresentados, torna-se importante que os órgãos responsáveis esclareçam em qual etapa se encontra a implantação do SAMU em Guajará-Mirim, quais providências já foram adotadas e se existem pendências técnicas, financeiras ou administrativas.

Também é necessário informar se há cronograma previsto para o início das operações e qual será o modelo de atendimento destinado à população.

O Guajará Notícias ressalta que os questionamentos apresentados possuem caráter exclusivamente informativo e de interesse público, sem atribuição de responsabilidade ou irregularidade a qualquer gestor ou instituição.

O objetivo é contribuir para a transparência das informações relacionadas a um serviço essencial à saúde pública, especialmente em uma região de fronteira, onde a agilidade no atendimento de urgências pode representar a diferença entre a vida e a morte.

A reportagem mantém espaço aberto para manifestações da Prefeitura de Guajará-Mirim, da Secretaria Municipal de Saúde e dos demais órgãos envolvidos na implantação do serviço.

Fonte: Guajará Notícias — Informações apuradas junto ao vereador Augustinho Figueiredo e ao capitão BM Raimundo Pinto, em 4 de novembro de 2026.