Corujão da Saúde ultrapassa 18,5 mil atendimentos na USF Hamilton Gondim, na zona Leste

Por Jhon Silva

Publicada em 05/11/2026 às 09h07

A Unidade de Saúde da Família (USF) Hamilton R. Gondim, localizada no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho, já realizou 18.570 atendimentos por meio do programa Corujão da Saúde. O número corresponde aos registros de 21 de abril de 2025 a 30 de outubro de 2026 e demonstra a procura da população pelo atendimento médico no período noturno.

De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), foram registrados 10.346 atendimentos entre abril e dezembro de 2025 e outros 8.224 de janeiro a outubro de 2026. Somente no último mês contabilizado, outubro, a unidade realizou 694 atendimentos.

Os números são exclusivos da USF Hamilton Gondim e reforçam a importância da ampliação do horário de funcionamento para atender moradores que precisam de assistência médica fora do expediente convencional das unidades básicas de saúde.

Localizada na avenida José Amador dos Reis, nº 3514, a unidade se tornou uma alternativa para pacientes que apresentam problemas de saúde de baixa complexidade durante a noite, contribuindo para organizar a demanda por atendimento na rede municipal.

ATENDIMENTO MAIS ACESSÍVEL

A ampliação do horário permite que trabalhadores e outros moradores que enfrentam dificuldades para procurar atendimento durante o dia tenham acesso à assistência em um período alternativo.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, falou sobre a importância dos resultados alcançados na unidade.

“São mais de 18 mil atendimentos realizados somente na Hamilton Gondim. Esse resultado mostra a importância de oferecer assistência também no período noturno, garantindo mais acesso à população e contribuindo para organizar os atendimentos na nossa rede de saúde”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a iniciativa busca aproximar os serviços de saúde da realidade da população.

“Nosso compromisso é facilitar o acesso da população à saúde. Muitas pessoas trabalham durante o dia e precisam de atendimento em horários alternativos. Esses mais de 18 mil atendimentos na Hamilton Gondim representam milhares de oportunidades de cuidado oferecidas à nossa população”.

CORUJÃO DA SAÚDE

Implantado para ampliar a assistência no período noturno, o Corujão da Saúde atende casos de baixa complexidade, como dores de cabeça, sintomas gripais sem falta de ar, dores de garganta, pequenos ferimentos e outras situações que não apresentam sinais de gravidade.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, das 18h à meia-noite, com entrada de novos pacientes até as 23h30. A proposta é oferecer atendimento para casos leves e contribuir para que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) concentrem seus esforços nas ocorrências de maior gravidade.

Além da USF Hamilton R. Gondim, na avenida José Amador dos Reis, nº 3514, bairro Tancredo Neves, zona Leste, o Corujão da Saúde também funciona na USF Manoel Amorim de Matos, localizada na rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, zona Sul.

Em situações graves, como dor no peito, falta de ar intensa ou perda de consciência, a orientação é procurar uma UPA ou acionar o Samu pelo telefone 192.