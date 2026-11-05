Força Tática cumpre mandado de prisão em Alto Alegre dos Parecis

Por www.190online.com

Publicada em 05/11/2026 às 09h15

A atuação da equipe de Força Tática da Polícia Militar resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva durante ações de policiamento ostensivo realizadas nesta quarta-feira (4), em Alto Alegre dos Parecis, na região da Zona da Mata de Rondônia.

A operação fez parte de uma série de ações preventivas desenvolvidas na área rural, com patrulhamento por diversas linhas e estradas vicinais que ligam os municípios de Alta Floresta d’Oeste e Alto Alegre dos Parecis.

Durante o trabalho, os policiais realizaram visitas a moradores e propriedades rurais, reforçando a presença da Polícia Militar nas comunidades e aproximando a corporação da população do campo.

No decorrer do patrulhamento pela região central de Alto Alegre dos Parecis, a equipe realizou uma abordagem que resultou na identificação de um homem com mandado de prisão preventiva em vigor. Após a confirmação da ordem judicial, os policiais efetuaram a prisão.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais e, posteriormente, conduzido à unidade prisional de Rolim de Moura, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação demonstra a importância do trabalho da Força Tática, que alia presença ostensiva, prevenção e atuação estratégica, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública tanto nas áreas urbanas quanto nas comunidades rurais de Rondônia.