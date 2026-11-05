Bandidos invadem pátio da PRF e furtam moto na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 05/11/2026 às 08h50

Dois criminosos estão sendo procurados após invadir e furtar uma moto no pátio da PRF, localizado na Avenida Mamoré, bairro Cascalheira em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local, dois homens pularam o muro do local onde ficam veículos apreendidos, depois pegaram uma moto alta.

A dupla cortou dois cadeados do portão principal e conseguiram fugir depois de abrir a cerca de um terreno baldio ao lado do pátio. Equipes da PM e PRF fazem buscas pelos suspeitos e tentam recuperar a moto furtada.