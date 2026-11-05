PM prende homem acusado de ameaçar matar a mãe e incendiar residência

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/11/2026 às 09h00

Um homem de 37 anos foi conduzido à Central de Flagrantes, em Porto Velho, após uma ocorrência de ameaça contra a própria mãe, de 60 anos, registrada no bairro Planalto, na zona Leste da capital.

A intervenção da Polícia Militar ocorreu depois que o suspeito teria ameaçado matar a mãe e incendiar a residência onde ela mora.

Segundo o depoimento da mulher, o filho faz uso frequente de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, comportamento que estaria associado aos episódios de agressividade relatados.

Durante o atendimento, os policiais iniciaram buscas pelo homem, que foi localizado e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado para adoção das providências cabíveis.