Prefeitura de Jaru inaugura quatro novas salas de aula na Escola Menézio de Victo

Por Assessoria

Publicada em 05/11/2026 às 08h20

Na manhã desta quarta-feira (04), o prefeito Jeverson Lima entregou oficialmente um novo bloco com quatro salas de aula e banheiros na Escola Municipal de Ensino Fundamental Menézio de Victo, localizada no bairro Jardim dos Estados.

A obra representa um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, custeado com recursos próprios do município, e permitirá ampliar a oferta da educação em tempo integral, beneficiando mais 120 crianças a partir do ano letivo de 2027.

Durante a solenidade oficial de entrega, o prefeito, acompanhado da primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima; da secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Prates; da diretora da unidade escolar, Simone Campioto, além de profissionais da educação e alunos, destacou os investimentos realizados pela administração municipal para fortalecer a rede pública de ensino e garantir melhores condições de aprendizagem aos estudantes. “Nosso objetivo é oferecer aos nossos alunos escolas com estruturas acolhedoras, modernas e seguras, que despertem neles o interesse pelo aprendizado e a vontade de estar no ambiente escolar. A ampliação da Escola Menézio de Victo representa mais um grande avanço nesse compromisso”, ressaltou o prefeito.

Jeverson Lima também ressaltou os benefícios da educação em tempo integral para o desenvolvimento dos estudantes e para a rotina das famílias atendidas pela unidade escolar. “A educação em tempo integral amplia as oportunidades de aprendizagem, permitindo que as crianças participem de atividades complementares, como aulas de musicalização e informática, desenvolvam novas habilidades e tenham acesso a uma formação mais completa. Além disso, proporciona mais tranquilidade aos pais, que podem trabalhar sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e preparado para acolhê-los durante todo o dia”, finalizou.