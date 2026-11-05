Rondônia Cidadã leva serviços gratuitos à população de Alvorada d’Oeste nos dias 7 e 8 de novembro

Por Camila Rodrigues

Publicada em 05/11/2026 às 08h47

Os moradores de Alvorada d’Oeste terão a oportunidade de acessar diversos serviços públicos gratuitos durante mais uma edição do programa Rondônia Cidadã, que será realizada nos dias 7 e 8 de novembro. A iniciativa do governo de Rondônia, executada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), tem como objetivo ampliar o acesso a direitos e promover cidadania em todo o estado.

Durante os dois dias, a população poderá contar com atendimentos em diferentes áreas, incluindo saúde, assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica e outros serviços oferecidos pelo governo estadual e instituições parceiras.

A ação é especialmente importante para quem enfrenta dificuldades para buscar atendimento durante a semana, seja por compromissos profissionais, distância dos órgãos públicos ou limitações de deslocamento. Com a realização do programa aos finais de semana, o governo do estado proporciona mais comodidade e oportunidades de acesso aos serviços essenciais.

A secretária da Seas, Luana Rocha, enfatizou que a iniciativa permite atender às necessidades da população de forma integrada, reunindo diferentes serviços em um único espaço. “Cada edição do Rondônia Cidadã representa uma oportunidade de acolher as famílias e facilitar o acesso a serviços que fazem diferença na vida das pessoas. Trabalhamos para levar cidadania a todos os municípios, especialmente àqueles que mais precisam dessa presença do poder público. Queremos que os moradores de Alvorada d’Oeste aproveitem essa oportunidade e tenham acesso aos atendimentos oferecidos.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é fazer com que os serviços públicos cheguem a quem mais precisa, independentemente de onde as pessoas morem. “O Rondônia Cidadã é uma iniciativa que aproxima o governo da população e promove mais dignidade e qualidade de vida para as famílias rondonienses”, ressaltou.

Programa já ultrapassou 250 mil atendimentos

O programa Rondônia Cidadã já ultrapassou a marca de 250 mil atendimentos, distribuídos em 165 edições realizadas nos 52 municípios do estado. Criada inicialmente em 2019, como projeto-piloto para atender distritos de Porto Velho, a iniciativa foi ampliada e, em 2022, foi regulamentada como política pública estadual, por meio do Decreto nº 26.971, de 14 de março.

Desde então, o programa se consolidou como uma importante estratégia de descentralização dos serviços públicos, promovendo inclusão social, acesso a direitos e atendimento humanizado às famílias rondonienses.

PRÓXIMA EDIÇÃO

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Sábado (7/11): das 8h às 16h

Domingo (8/11): das 8h às 12h