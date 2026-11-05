PM prende integrantes de facção e apreende arma no bairro Planalto

Por NewsRondônia

Publicada em 05/11/2026 às 08h40

Uma intervenção de policiais militares do 5º Batalhão resultou na condução de diversos suspeitos à Central de Flagrantes na manhã desta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2026. A ação ocorreu em uma residência localizada no final da Rua Pedro Albeniz, no bairro Planalto, em Porto Velho (RO), após a corporação receber denúncias anônimas indicando a reunião de integrantes de uma organização criminosa no local.

Ao chegarem ao endereço, as equipes policiais visualizaram os suspeitos reunidos na área de lazer do imóvel. Durante a varredura nas dependências da casa, os agentes apreenderam uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, escondida no interior de um calçado na sala de estar, além de dois carregadores, munições do mesmo calibre e uma porção de substância análoga à cocaína. Um dos abordados assumiu a posse do armamento e do entorpecente, alegando utilizá-los para segurança pessoal.

Na checagem dos cadastros criminais, os policiais identificaram uma mulher com mandado de prisão em aberto e um homem em descumprimento de regras de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Durante a formalização da prisão, o proprietário da arma destruiu o próprio aparelho celular e agrediu um sargento da Polícia Militar, resultando em luta corporal e lesões corporais no agente e no conduzido. Todos os envolvidos, que confessaram pertencimento à mesma facção criminosa, foram entregues à Central de Flagrantes (DEFLAG) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, lesão corporal e cumprimento de mandado judicial.