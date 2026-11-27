Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 09h16

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, realizará, ao longo do mês de dezembro, uma série de ações voltadas à prevenção, diagnóstico e conscientização sobre o HIV, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), hepatites virais e tuberculose. As atividades integram a campanha Dezembro Vermelho, feita em nível nacional para conscientização e garantia dos direitos das pessoas com HIV e outras IST’s.

A programação terá início na próxima quinta-feira (03), com uma ação direcionada à população privada de liberdade, com testagem rápida e diagnóstico das ISTs e hepatites virais. A atividade também contará com orientações, aconselhamento pré e pós-teste e encaminhamento dos casos reagentes para avaliação e acompanhamento na rede municipal de saúde.

No dia 07 de dezembro (segunda-feira), será realizado na Avenida Dom Pedro, a partir das 16h30, o pit stop educativo de abertura oficial do Dezembro Vermelho. Durante a ação, a população receberá orientações sobre prevenção contra as ISTs, diagnóstico precoce e tratamento. Também serão distribuídos kits contendo autoteste de HIV, preservativos masculinos e femininos e materiais informativos.

Já no dia 08 de dezembro (terça-feira), os profissionais da Atenção Básica participarão de uma capacitação sobre prevenção, diagnóstico e controle da tuberculose. A iniciativa busca fornecer métodos de identificação de pessoas com sintomas respiratórios, investigação diagnóstica, acompanhamento dos exames, notificação e monitoramento dos casos.

Na mesma data, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município farão um curso sobre prevenção combinada do HIV. O treinamento abordará estratégias de prevenção, testagem, diagnóstico, prevenção das ISTs e encaminhamento aos serviços de referência, fortalecendo o trabalho de orientação e acesso da população à rede de saúde.

A secretária de saúde, Jaíne Barboza, destacou que as ações de prevenção contra IST’s também serão realizadas em empresas do município. “Teremos palestras, testagens rápidas e outras medidas que reforçam o compromisso da Prefeitura de Jaru com a promoção da saúde, prevenção de doenças e a ampliação do acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, levando informação e atendimento a diversos públicos em nosso município”, finalizou.