PM prende dois jovens e 356 porções de drogas são apreendidas em Abunã

Por Newsrondonia.com

Publicada em 01/11/2026 às 09h20

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos no início da tarde deste sábado (31), durante uma operação da Polícia Militar no distrito de Vista Alegre do Abunã, a aproximadamente 240 quilômetros de Porto Velho (RO). A ação resultou na apreensão de centenas de porções de maconha, cocaína e crack, além de outros materiais.

A operação foi realizada por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), com apoio da Patrulha Rural. As equipes iniciaram as diligências após receberem uma denúncia de que uma motocicleta furtada de uma pousada poderia estar escondida em um imóvel apontado pelas guarnições como local de comercialização de drogas.

O endereço fica no cruzamento das ruas Tiradentes e Pedro Lima. Com base nas informações, os policiais organizaram um cerco na região. Quando as equipes chegaram ao local, vários indivíduos que estavam nas proximidades fugiram. Dois suspeitos foram perseguidos e alcançados pelos militares.

Os detidos foram identificados pelas iniciais C. L. de O. G., de 20 anos, conhecido como “Sheik”, e E. da S. S., de 19 anos, conhecido como “Tóquio”. Durante as abordagens, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack com os suspeitos. Na sequência, as equipes fizeram buscas no imóvel e localizaram mais entorpecentes, balanças de precisão, aparelhos celulares e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidos: 110 invólucros de maconha;71 porções de cocaína;175 porções de crack;Uma porção maior de maconha;Três pequenas porções conhecidas como bombinhas. A soma das embalagens individualizadas chegou a 356 porções de drogas, sem contar as porções adicionais de maconha.

No imóvel, os policiais também encontraram uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor vermelha. O veículo foi apreendido para averiguação de possível utilização em atividades criminosas. Os dois jovens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes, em Porto Velho, juntamente com os entorpecentes e os demais materiais apreendidos.