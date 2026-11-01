Homem morre após ser esfaqueado ao tentar impedir briga em conveniência

Por rondoniatual.com

Publicada em 01/11/2026 às 09h10

Uma tentativa de evitar uma briga terminou em violência na noite deste sábado, 31 de outubro de 2026. Por volta das 23 horas em uma conveniência na rua Semana Madureira com T-25, um homem identificado como Wanderson foi atingido por vários golpes de canivete em frente a um estabelecimento.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada após receber a denúncia de que havia uma pessoa esfaqueada no local. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima caída ao chão, ensanguentada e apresentando ferimentos provocados por arma branca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou praticamente ao mesmo tempo que os militares e iniciou os primeiros socorros.

Segundo relato da esposa da vítima, o casal estava havia aproximadamente uma hora e meia no estabelecimento, consumindo bebidas alcoólicas, quando uma discussão começou entre outras pessoas. Conforme seu depoimento, um homem identificado como Uerlei teria exigido que Roberval se afastasse de sua irmã, por acreditar que ele estaria incomodando a mulher. Como Roberval não deixou o local, os dois iniciaram uma discussão.

Foi nesse momento que Wanderson, que estava sentado em outra mesa ao lado da esposa, resolveu intervir para tentar acalmar os ânimos e impedir que o desentendimento se transformasse em uma briga. Entretanto, segundo a versão apresentada à polícia, ao se aproximar dos envolvidos, Wanderson Oliveira dos Santos de 27 anos, foi surpreendido por Uerlei, que teria retirado um canivete da cintura e desferido vários golpes contra a região do tórax da vítima.

Gravemente ferido, Wanderson caiu ao chão, perdendo sangue, enquanto o suspeito deixou o estabelecimento. Conforme o registro policial, após o ataque, o homem teria subido em uma motocicleta Honda Pop de cor preta e fugido, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar realizou patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado. Os militares informaram ainda que não foi possível realizar sua qualificação completa no local, sendo levantado apenas o nome de Uerlei.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe do SAMU você foi encaminhado do hospital municipal em estado gravíssimo. O dar entrada no PS foram feitas tentativas de reanimação mas lamentavelmente Wanderson acabou vindo ao óbito. Este é o quarto homicídio que ocorre em uma semana em Ji-Paraná.