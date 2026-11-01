Novembro começa com sol forte no Amapá e Roraima e pancadas de chuva no Acre e Rondônia

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 01/11/2026 às 09h00

O mês de novembro se inicia neste domingo (01) reforçando a divisão no padrão meteorológico que atua sobre a Região Norte. No extremo norte da região, englobando todo o estado de Roraima, o norte do Amapá e a calha norte do Pará, uma massa de ar mais quente e relativamente seca inibe a formação de grandes nuvens de tempestade, favorecendo dias de sol forte e calor intenso.

Em contrapartida, na faixa centro-sul da região nas divisas com o Mato Grosso, Goiás e Bolívia, as convergências de umidade mantêm o ar bastante instável. Em Boa Vista (RR) e no interior roraimense, o domingo será ensolarado com muitas nuvens ao longo do dia, mas sem expectativa de chuva volumosa.

As temperaturas sobem rapidamente, variando de uma mínima de 27°C até a máxima de 37°C, com umidade do ar na casa dos 40%. Em Macapá (AP), os termômetros encostam nos 34°C, acompanhados de sensação de abafamento pela elevada umidade máxima, que atinge 96%.

Já no setor oeste e sul, a situação é mais chuvosa. Em Rio Branco (AC) e em municípios como Sena Madureira e Tarauacá, a nebulosidade se intensifica a partir do meio-dia, com pancadas de chuva isoladas, mínima de 23°C e máxima de 35°C. Em Porto Velho (RO), o domingo começa com abafamento e evolui para chuvas acompanhadas de trovoadas à tarde, com mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Em Palmas (TO), o sol aparece forte pela manhã, mas a máxima salta para 35°C e a umidade do ar cai para 40% no horário de pico do calor. Em Manaus (AM) e Belém (PA), o tempo continua com variação de nuvens e possibilidades de chuva rápida, mantendo máximas de 35°C e 34°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: Centro e Sul do Acre, Bacia do Guaporé (RO), Vale do Solimões (AM) e Região das Mangabeiras (TO).

Validade: Domingo, 01/11/2026.

Principais riscos: Oscilações na rede elétrica rural devido a descargas elétricas, pancadas intensas de curta duração e altos índices de radiação UV nas áreas de menor nebulosidade.

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5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).