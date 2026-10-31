PM prende suspeito usando casa para vender drogas no Lagoinha

Por pvhnoticias.com

Publicada em 31/10/2026 às 09h30

Um homem foi preso pela equipe do sgt Machado na madrugada deste sábado (31), suspeito de comercializar drogas em uma residência localizada no bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho. A prisão foi realizada durante patrulhamento pelo bairro.

Segundo informações policiais, a equipe recebeu denúncias de moradores relatando que um imóvel estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Ao chegar ao endereço indicado, os militares perceberam que um homem estava na calçada. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para dentro do terreno, deixando o portão entreaberto.

Os policiais realizaram acompanhamento e conseguiram abordá-lo em uma casa de madeira nos fundos do quintal. Durante as buscas no imóvel, foram encontrados oito invólucros de substância semelhante à cocaína e um de maconha, além de sacos plásticos utilizados para embalar drogas, uma faca, um prato e um pote contendo fermento.

Também foram apreendidos dois cartões bancários, uma câmera de monitoramento e um aparelho celular. Conforme o registro da ocorrência, o suspeito teria confessado aos policiais que comercializava entorpecentes no local.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.