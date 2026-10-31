Mais de 300 atendimentos foram realizados durante a I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua

Por Decom/PMA

Publicada em 31/10/2026 às 09h55

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), realizou a I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua, com o projeto Caminho do Cuidado, mobilizando equipes e parceiros em uma ação voltada ao acolhimento, à dignidade humana e à garantia de direitos das pessoas em situação de rua.

Durante a iniciativa, foram realizados mais de 300 atendimentos, com a oferta de serviços essenciais nas áreas de assistência social, saúde, higiene pessoal e acolhimento. A ação buscou ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer os vínculos sociais e proporcionar atendimento humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre os serviços ofertados, foram realizadas 122 abordagens sociais, além da entrega de 80 kits contendo itens de higiene, roupas, chinelos e toalhas. Também foram servidas mais de 250 refeições, garantindo alimentação às pessoas atendidas durante a programação.

Na área da saúde, a iniciativa contabilizou 120 triagens, 88 testes rápidos, 41 vacinas aplicadas e três encaminhamentos para exames, contribuindo para a prevenção de doenças e a identificação de necessidades de acompanhamento. A programação também incluiu 18 cortes de cabelo, promovendo cuidados pessoais e autoestima.

Como parte das ações de proteção social, foram realizados 17 encaminhamentos para comunidade terapêutica e 15 acolhimentos na Casa de Passagem, fortalecendo a rede de atendimento e oferecendo alternativas de cuidado conforme as necessidades identificadas pelas equipes.

A iniciativa contou com a participação de diferentes setores do poder público e instituições parceiras, reforçando a importância do trabalho integrado para ampliar o alcance dos serviços e construir caminhos de inclusão social.

A I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua reafirma o compromisso da Prefeitura de Ariquemes com uma política de assistência social pautada no respeito, na escuta, no acolhimento e na promoção da cidadania, reconhecendo que cada pessoa tem uma história, necessidades específicas e o direito de ser atendida com dignidade.

Mais do que oferecer serviços, o projeto Caminho do Cuidado busca aproximar as pessoas da rede de proteção social, promovendo oportunidades de cuidado, acolhimento e reconstrução de vínculos.