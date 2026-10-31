Resenha dos Servidores reúne música, sorteios e homenagens no Mercado Cultural
Por Jhon Silva
Publicada em 31/10/2026 às 10h51
Nos acompanhe pelo Google News

Há 28 anos dedicando sua vida profissional ao serviço público municipal, Maria Arlete, servidora da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), viveu nesta quinta-feira (29) um momento especial. Durante a Resenha dos Servidores, realizada no Mercado Cultural de Porto Velho, ela comemorou a oportunidade de participar de uma festa organizada para homenagear os profissionais que trabalham diariamente pela cidade.

“Sou servidora há 28 anos e, pela primeira vez, participo de uma festa assim. É um momento de alegria para nós, que trabalhamos tanto. Poder estar aqui, encontrar os colegas e aproveitar essa comemoração é muito gratificante”, contou Maria Arlete.

O sentimento de reconhecimento também foi compartilhado por Tatiana Vitor, servidora da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), que desempenha suas atividades em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“É muito gratificante ver uma festa tão bonita para os servidores públicos. A cidade estava precisando desses momentos de união e confraternização. É muito bom ver os espaços sendo movimentados novamente e poder comemorar o nosso dia com os colegas”, afirmou Tatiana.

MÚSICA, SORTEIOS E CONFRATERNIZAÇÃO

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, a segunda edição da Resenha dos Servidores reuniu profissionais de diferentes secretarias municipais em uma programação especial em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

A festa começou às 17h e contou com apresentações do DJ Izac Brandão, do grupo Pagodeow, da Gata Forrozeira e da cantora Taty Reis. Os ritmos variados animaram o público e proporcionaram um momento de descontração fora da rotina de trabalho.

Além das atrações musicais, a programação contou com sorteios de diversos brindes, premiações em dinheiro por meio de Pix e uma motocicleta da marca Yamaha, um dos principais prêmios da noite.

A secretária municipal de Administração, Bruna Tailine Rodrigues de Carvalho, ressaltou que a confraternização foi uma forma de reconhecer a importância dos servidores para o funcionamento da administração pública.

“Não conseguimos transformar projetos em políticas públicas e ações concretas sem a participação dos nossos servidores. Essa festa é uma forma de agradecer a cada profissional que contribui diariamente para o desenvolvimento da cidade. Queremos que eles tenham esse momento para se encontrar, confraternizar e aproveitar uma programação preparada especialmente para eles”.

O secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo, explicou que a segunda edição da Resenha dos Servidores também faz parte das ações de valorização do funcionalismo.

“Estamos realizando a segunda edição dessa festa em homenagem aos nossos servidores, com música, forró, pagode e muitas premiações. Também transferimos o ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta-feira (30), permitindo quatro dias consecutivos de descanso, considerando o fim de semana e o feriado de Finados. É uma oportunidade de celebrar e reconhecer o trabalho desses profissionais”.

RECONHECIMENTO A QUEM CUIDA DA CIDADE

A programação reuniu servidores de diferentes áreas, proporcionando momentos de integração entre profissionais que, muitas vezes, trabalham em unidades e setores distintos da administração municipal.

Para o prefeito Léo Moraes, a confraternização representa uma oportunidade de agradecer aos profissionais responsáveis por manter os serviços públicos em funcionamento.

“Porto Velho é construída todos os dias pelas mãos dos nossos servidores. São profissionais que cuidam da saúde, da educação, das ruas, da assistência social e de tantos outros serviços importantes para a população. Essa festa é uma forma de reconhecer essa dedicação e proporcionar um momento de alegria a quem trabalha tanto pela nossa cidade. Nossos servidores merecem ser valorizados e respeitados”, afirmou o prefeito.

Geral dia do servidor
Imprimir imprimir