Resenha dos Servidores reúne música, sorteios e homenagens no Mercado Cultural

Por Jhon Silva

Publicada em 31/10/2026 às 10h51

Há 28 anos dedicando sua vida profissional ao serviço público municipal, Maria Arlete, servidora da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), viveu nesta quinta-feira (29) um momento especial. Durante a Resenha dos Servidores, realizada no Mercado Cultural de Porto Velho, ela comemorou a oportunidade de participar de uma festa organizada para homenagear os profissionais que trabalham diariamente pela cidade.

“Sou servidora há 28 anos e, pela primeira vez, participo de uma festa assim. É um momento de alegria para nós, que trabalhamos tanto. Poder estar aqui, encontrar os colegas e aproveitar essa comemoração é muito gratificante”, contou Maria Arlete.

O sentimento de reconhecimento também foi compartilhado por Tatiana Vitor, servidora da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), que desempenha suas atividades em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“É muito gratificante ver uma festa tão bonita para os servidores públicos. A cidade estava precisando desses momentos de união e confraternização. É muito bom ver os espaços sendo movimentados novamente e poder comemorar o nosso dia com os colegas”, afirmou Tatiana.

MÚSICA, SORTEIOS E CONFRATERNIZAÇÃO

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, a segunda edição da Resenha dos Servidores reuniu profissionais de diferentes secretarias municipais em uma programação especial em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

A festa começou às 17h e contou com apresentações do DJ Izac Brandão, do grupo Pagodeow, da Gata Forrozeira e da cantora Taty Reis. Os ritmos variados animaram o público e proporcionaram um momento de descontração fora da rotina de trabalho.

Além das atrações musicais, a programação contou com sorteios de diversos brindes, premiações em dinheiro por meio de Pix e uma motocicleta da marca Yamaha, um dos principais prêmios da noite.

A secretária municipal de Administração, Bruna Tailine Rodrigues de Carvalho, ressaltou que a confraternização foi uma forma de reconhecer a importância dos servidores para o funcionamento da administração pública.

“Não conseguimos transformar projetos em políticas públicas e ações concretas sem a participação dos nossos servidores. Essa festa é uma forma de agradecer a cada profissional que contribui diariamente para o desenvolvimento da cidade. Queremos que eles tenham esse momento para se encontrar, confraternizar e aproveitar uma programação preparada especialmente para eles”.

O secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo, explicou que a segunda edição da Resenha dos Servidores também faz parte das ações de valorização do funcionalismo.

“Estamos realizando a segunda edição dessa festa em homenagem aos nossos servidores, com música, forró, pagode e muitas premiações. Também transferimos o ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta-feira (30), permitindo quatro dias consecutivos de descanso, considerando o fim de semana e o feriado de Finados. É uma oportunidade de celebrar e reconhecer o trabalho desses profissionais”.

RECONHECIMENTO A QUEM CUIDA DA CIDADE

A programação reuniu servidores de diferentes áreas, proporcionando momentos de integração entre profissionais que, muitas vezes, trabalham em unidades e setores distintos da administração municipal.

Para o prefeito Léo Moraes, a confraternização representa uma oportunidade de agradecer aos profissionais responsáveis por manter os serviços públicos em funcionamento.

“Porto Velho é construída todos os dias pelas mãos dos nossos servidores. São profissionais que cuidam da saúde, da educação, das ruas, da assistência social e de tantos outros serviços importantes para a população. Essa festa é uma forma de reconhecer essa dedicação e proporcionar um momento de alegria a quem trabalha tanto pela nossa cidade. Nossos servidores merecem ser valorizados e respeitados”, afirmou o prefeito.