Com apoio do Sebrae, empreendedores de Rondônia participam do Future In Black 2026

Dois empreendedores de Rondônia foram selecionados para participar do Future In Black 2026, um dos principais eventos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo negro no Brasil, realizado nos dias 28 e 29 de outubro, em São Paulo (SP). A participação foi viabilizada por uma iniciativa da Unidade de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão (UEDI) do Sebrae Nacional, por meio do Programa Nacional de Afroempreendedorismo.
Entre os 115 empreendedores selecionados de todo o país estão Alexandre Abade, da Olímpia Sistema, e Luã Simão, fundador da Ruê Cachos. Os dois representam o potencial criativo, inovador e transformador do empreendedorismo negro de Porto Velho e tiveram a oportunidade de participar de uma programação voltada à geração de negócios, networking e fortalecimento empresarial.
O Future In Black reúne lideranças empresariais, executivos, investidores e referências nacionais dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo, criando um ambiente favorável para a troca de experiências, acesso a conhecimento e construção de parcerias estratégicas. A participação dos empreendedores rondonienses reforça o compromisso do Sebrae com a ampliação do acesso a oportunidades de desenvolvimento para públicos historicamente sub-representado no ambiente de negócios.
Segundo Luã Simão, fundador da Ruê Cachos, a experiência representou um momento importante para ampliar perspectivas e fortalecer conexões.
"Participar do Future In Black é muito mais do que estar em um evento. É ocupar um espaço de representatividade, aprendizado e conexão. Estar cercado por executivos, empresários e lideranças negras que estão transformando realidades mostra que é possível alcançar novos mercados e ampliar nossos sonhos. O Sebrae tem sido fundamental nessa trajetória, criando oportunidades concretas para que empreendedores como eu possam acessar ambientes que talvez não chegassem sozinhos".
Ao promover a participação dos empreendedores no evento, o Sebrae fortalece iniciativas que contribuem para ampliar o acesso a mercados, estimular a inovação e desenvolver novas oportunidades de crescimento para pequenos negócios.
Plural fortalece diversidade e inclusão nos pequenos negócios
A participação dos empreendedores integra a estratégia do Plural, iniciativa do Sebrae voltada à promoção da diversidade, equidade e inclusão. O programa busca reduzir barreiras históricas enfrentadas por diferentes públicos empreendedores, contribuindo para a ampliação de oportunidades de desenvolvimento empresarial.
Segundo Maria Cristina Marques, gestora do Plural em Rondônia, ações como essa geram impactos que vão além da participação em eventos.
"Quando o Sebrae Rondônia investe em inclusão e diversidade, estamos ampliando oportunidades de crescimento para empreendedores que historicamente enfrentaram mais desafios para acessar mercados, investimentos e redes de relacionamento. O Future In Black é um exemplo de como transformamos políticas institucionais em resultados concretos para os pequenos negócios, fortalecendo a competitividade e promovendo desenvolvimento econômico com mais equidade".
A atuação do programa busca fortalecer a capacidade competitiva dos pequenos negócios ao mesmo tempo em que promove ambientes empresariais mais diversos e inclusivos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da economia regional.
Diversidade e inovação gerando oportunidades
A iniciativa também evidencia a atuação integrada das diferentes áreas estratégicas do Sebrae em Rondônia. Para Rangel Miranda, analista de inovação da instituição, diversidade e inovação são fatores que se complementam na construção de ecossistemas empreendedores mais fortes e competitivos.
"A inovação acontece quando ampliamos perspectivas, valorizamos diferentes experiências e conectamos talentos a oportunidades. A participação de empreendedores rondonienses no Future In Black demonstra como as estratégias de diversidade, inclusão e inovação do Sebrae são complementares. Nosso papel é criar pontes para que esses empreendedores acessem redes qualificadas, estabeleçam conexões estratégicas e retornem com novos conhecimentos, parcerias e oportunidades de negócios".
Ao conectar empreendedores a ambientes de relevância nacional, o Sebrae contribui para ampliar o acesso a redes qualificadas, estimular a geração de negócios e fortalecer a competitividade dos pequenos empreendimentos.
Inclusão como estratégia de desenvolvimento
O apoio à participação de empreendedores negros em eventos de alcance nacional faz parte das ações do Sebrae em Rondônia voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e à promoção de oportunidades mais inclusivas para o desenvolvimento empresarial.
Mais do que promover representatividade, a iniciativa busca ampliar o acesso a conhecimento, conexões e mercados estratégicos, contribuindo para a construção de trajetórias empreendedoras mais sustentáveis e competitivas.
Ao investir em diversidade, inclusão e inovação, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios, a geração de oportunidades e o desenvolvimento econômico do estado.
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