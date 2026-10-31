COOCAMARJI foi selecionada para receber o Certificado de Reconhecimento da Lei de Incentivo à Reciclagem

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/10/2026 às 10h03

A COOCAMARJI, responsável pela Coleta Seletiva em Ji-Paraná, foi selecionada para receber o Certificado de Reconhecimento da Lei de Incentivo à Reciclagem, na categoria Proponente, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

A cerimônia será realizada no dia 5 de novembro de 2026, no Crea-SP, em São Paulo, celebrando a contribuição da cooperativa na elaboração e apresentação das primeiras propostas aprovadas no âmbito da Lei Federal nº 14.260/2021.

Essa conquista reforça a importância do trabalho desenvolvido pela COOCAMARJI na promoção da reciclagem, no fortalecimento da sustentabilidade e na construção de um futuro mais consciente para todos