Em carta, deputados dos EUA questionam papel de Trump na fuga de Flávio Bolsonaro e emissão de visto

Por G1

Publicada em 31/10/2026 às 09h40

Um grupo de políticos democratas do Congresso dos Estados Unidos questionou, em carta ao Secretário de Estado Marco Rubio, o papel que o governo Trump desempenhou na fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil e sobre o processo de emissão de visto para o senador brasileiro e sua família.

A carta, obtida pela repórter da TV Globo Raquel Krahenbuhl, foi enviada ao Departamento de Estado norte-americano na noite de quinta-feira (29).

(CORREÇÃO: na publicação desta reportagem, o g1 errou ao informar que os deputados questionaram o greencard concedido a Flávio Bolsonaro. Na verdade, a carta se referia ao processo de emissão de vistos. A informação foi corrigida às 11h42 desta sexta-feira (30)).

Segundo o site norte-americano Politico, a carta é assinada por um grupo 25 democratas da Câmara dos Deputados, liderado pelas deputadas Sydney Kamlager-Dove e Dina Titus. Entre os signatários, estão membros do Comitê de Relações Exteriores da Câmara —o órgão, inclusive criticou publicamente o asilo a Flávio Bolsonaro.

No documento, os políticos questionaram, entre outras coisas, o seguinte: (leia a íntegra da carta mais abaixo)

Se o governo Trump ajudou na fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil, e se sim, em qual grau;

Se o governo Trump estaria ciente das investigações criminais às quais Flávio estava submetido no Brasil;

Sobre o processo de emissão de vistos para a entrada de Flávio e sua família nos EUA;

"A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou o senador Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos ou a entrar no país, apesar da suposta restrição judicial brasileira à sua saída?", afirmou a carta.

"O povo americano e o Congresso têm um interesse legítimo de fiscalização em compreender se recursos diplomáticos e de imigração dos Estados Unidos foram utilizados para facilitar a viagem de uma figura política estrangeira nessas circunstâncias", acrescentaram os políticos no documento.