Homem armado é preso pela Polícia Militar em distribuidora na zona Leste

Um homem de 47 anos foi preso por policiais militares no início da madrugada deste sábado, dia 31 de outubro de 2026, na zona Leste de Porto Velho. O flagrante ocorreu em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Estrada dos Periquitos, no bairro Ulisses Guimarães.
A ação foi realizada pela equipe do Setor 14 do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), formada pelos sargentos Machado, Andrade e Pantoja. Os militares realizavam patrulhamento ostensivo na região quando receberam uma denúncia anônima indicando a presença de um indivíduo portando arma de fogo no estabelecimento comercial.
Ao chegarem ao endereço informado, os policiais identificaram o suspeito e efetuaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foi localizada uma pistola Taurus modelo G2C, calibre 9 mm, carregada com dez munições intactas.
Diante do constatado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede do Departamento de Flagrantes da Polícia Civil na capital, onde permaneceu à disposição da Justiça para o registro da ocorrência.
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