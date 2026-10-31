Mulher fica gravemente ferida após ser atacada a golpes de facão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/10/2026 às 09h00

Uma mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena após sofrer golpes de facão na cabeça e na mão, no distrito de Nova Conquista, zona rural do município. A vítima permanece internada sob cuidados médicos intensivos devido à gravidade dos ferimentos. O companheiro dela foi preso em flagrante pela Polícia Militar, suspeito da agressão.

O atendimento ocorreu depois que a corporação foi acionada com urgência para intervir na ocorrência. Ao chegarem à residência, localizada na Linha 01, os policiais encontraram a mulher gravemente ferida e prestaram os primeiros socorros antes de seu encaminhamento à unidade hospitalar.

Segundo informações divulgadas pelo Extra de Rondônia, o episódio teve início quando o suspeito retornou do trabalho em uma propriedade rural. Ao chegar à residência, ele se envolveu em um desentendimento familiar que terminou em agressões físicas.

Durante a discussão, o homem teria utilizado um facão para desferir vários golpes contra a companheira, atingindo principalmente a região da cabeça e uma das mãos.

Após a intervenção policial, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena. Ele foi apresentado à autoridade policial para o registro do auto de prisão em flagrante e a adoção das medidas cabíveis.