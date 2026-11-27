Por Ascom OAB/RO

Publicada em 27/11/2026 às 10h59

Vice-presidente da Seccional e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, Vanessa Esber apresentou a experiência rondoniense no enfrentamento de violações às garantias profissionais durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) participou do Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, realizado durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em Salvador (BA), reafirmando seu compromisso com a inviolabilidade do exercício profissional e a defesa das garantias indispensáveis à administração da Justiça.

A Seccional foi representada pela vice-presidente da OAB Rondônia e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas (CDP), Vanessa Esber, acompanhada da vice-presidente da Comissão, Iasmini Dambros, que também contribuiu com os debates. A condução dos trabalhos da CDP em Rondônia conta ainda com a atuação do vice-presidente Luiz Felipe Andrade.

O encontro reuniu lideranças de todo o país para fortalecer a atuação integrada do Sistema OAB diante dos desafios contemporâneos ao exercício da advocacia, especialmente aqueles relacionados às transformações tecnológicas e à preservação das garantias profissionais.

A programação teve início com o desagravo público de uma advogada baiana e prosseguiu com debates sobre o futuro das prerrogativas, a celeridade processual, a participação da advocacia na construção de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e experiências estaduais que contribuíram para conquistas de alcance nacional.

Inviolabilidade do exercício profissional e defesa do sigilo

A advocacia rondoniense teve participação de destaque no painel dedicado às medidas de busca e apreensão e à proteção do sigilo profissional.

Na ocasião, Vanessa Esber apresentou um caso recente em que a OAB Rondônia requereu a anulação de diligências de busca e apreensão realizadas na residência e no escritório de um advogado, diante de alegadas violações às garantias previstas no Estatuto da Advocacia.

Entre as irregularidades apontadas pela Seccional estão a ausência de representante da Ordem durante o cumprimento das diligências e a falta de garantias quanto à observância dos limites estabelecidos pela decisão judicial na apreensão de materiais protegidos pelo sigilo profissional.

A dirigente também relatou desafios recorrentes enfrentados pela Comissão, como comunicações realizadas durante a madrugada, sem a observância da antecedência legalmente prevista, e a ausência de acesso à íntegra das decisões judiciais, circunstâncias que comprometem o efetivo exercício da função institucional da OAB.

“O representante da OAB não está ali para chancelar a operação, mas para garantir que ela respeite a lei e o sigilo profissional”, pontuou Vanessa Esber.

Firmeza na defesa das prerrogativas e respeito institucional

Durante sua participação, a presidente da CDP destacou que a atuação da OAB Rondônia é orientada pela defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, pela responsabilidade institucional e pelo diálogo permanente com os órgãos do sistema de Justiça.

“Buscamos sempre o diálogo respeitoso com as instituições. Prerrogativa não se resolve no grito. Ela se defende com ética, responsabilidade e atuação combativa, usando os mecanismos legais”, afirmou.

Essa diretriz reafirma o compromisso da Seccional com uma atuação tecnicamente fundamentada, firme diante de violações e comprometida com o aprimoramento das relações institucionais.

Integração nacional e aprimoramento da atuação em Rondônia

O encontro também possibilitou o intercâmbio de experiências e boas práticas entre as seccionais, com especial atenção aos instrumentos de gestão e atendimento às demandas relacionadas às prerrogativas profissionais.

Entre as iniciativas conhecidas pela delegação rondoniense está o modelo desenvolvido pela OAB Minas Gerais, que utiliza um manual de procedimentos e um sistema próprio para conferir maior padronização e eficiência à atuação em defesa das prerrogativas em suas subseções.

A diretoria da CDP de Rondônia planeja realizar uma visita institucional à Seccional mineira para conhecer a estrutura e avaliar a incorporação de boas práticas à realidade da advocacia rondoniense.

Ao fazer um balanço da participação no encontro, Vanessa Esber ressaltou a dimensão social das prerrogativas profissionais e a importância da atuação integrada do Sistema OAB.

“Saímos desse encontro com uma certeza: a defesa das prerrogativas não é um privilégio do advogado, é uma garantia do cidadão. E ela fica mais forte quando o Sistema OAB atua unido”, concluiu.

A participação da OAB Rondônia no encontro nacional reafirma o compromisso da gestão com o fortalecimento dos mecanismos de proteção ao exercício profissional, a valorização da advocacia e a defesa dos direitos da sociedade.