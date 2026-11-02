O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas nesta segunda-feira (2)

Por Viviane Bessa

Publicada em 02/11/2026 às 08h30

A segunda-feira (2) será de tempo instável em parte da Região Norte, com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Rondônia, o estado registra muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o território. Na capital Porto Velho, os termômetros variam entre 25°C e 34°C. Polos do interior rondoniense, como Ji-Paraná e Cacoal, terão um feriado com bastante nebulosidade. O clima abafado favorece o surgimento de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

No Amazonas, as pancadas de chuva e trovoadas concentram-se principalmente nas porções oeste e centro-sul do estado. Na faixa leste e em Manaus, a condição é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 26°C e máxima de 36°C. O cenário é de forte instabilidade em cidades como Tabatinga, Tefé e Coari. A grande quantidade de nuvens associada ao clima tropical úmido provoca pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

No Acre, a previsão indica muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em todo o estado. Em Rio Branco, a temperatura varia de 24°C a 35°C. Municípios do interior acreano passarão o feriado sob o efeito de uma atmosfera abafada. A combinação de altas temperaturas com a umidade da floresta gera pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no decorrer do dia.

Em Roraima, o céu permanece com muitas nuvens. Em Boa Vista, as temperaturas ficam entre 27°C e 38°C. O interior do estado segue sob a influência de uma intensa massa de ar seco. O feriado prolongado será de céu aberto, sol forte e calor intenso, sem previsão de chuva para a região.

No Tocantins, o dia terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em grande parte do estado. Em Palmas, a mínima prevista é de 25°C e a máxima de 33°C. O sol predomina fortemente na maior parte do estado, elevando as temperaturas em cidades como Araguaína e Gurupi. O risco de pancadas isoladas de chuva rápida fica restrito às divisas ao sul e oeste do estado no final do dia.

No Pará, o tempo fica predominantemente aberto com poucas nuvens no centro, leste e norte paraense. Em Belém, a variação térmica fica entre 25°C e 36°C. O tempo se apresenta dividido no estado: enquanto as cidades do sul paraense registram pancadas de chuva isoladas, o centro-norte e o Baixo Amazonas enfrentam tempo seco, muito sol e calor forte com máximas elevadas.

No Amapá, a condição também é de poucas nuvens ao longo do dia. A capital Macapá registra mínima de 25°C e máxima de 35°C. Municípios do interior amapaense terão condições de tempo firme e muito calor.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).