Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 27/11/2026 às 10h07

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) instaurou dois procedimentos para apurar situações relacionadas ao patrimônio público de Ministro Andreazza. As investigações estão sob responsabilidade da 7ª Promotoria de Justiça de Cacoal.

Um dos procedimentos busca verificar a execução física e financeira da construção de uma quadra poliesportiva com grama sintética na Praça Municipal. A apuração considera, entre outros pontos, o uso de maquinário público, as medições da obra, os pagamentos à empresa contratada e a qualidade dos serviços.

O segundo procedimento apura a regularidade da cessão de uma retroescavadeira pertencente à prefeitura ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-RO).

As instaurações não representam conclusão de irregularidade ou atribuição de responsabilidade. Os fatos serão analisados pelo Ministério Público.