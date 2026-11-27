Por G1

Publicada em 27/11/2026 às 10h32

O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou a carne brasileira de "dopada" e celebrou a suspensão das importações de produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia, em vigor desde 3 de setembro.

Macron falou sobre o assunto nesta quarta-feira (25), durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu. Ele associou o bloqueio dos produtos brasileiros à pressão política da França contra o acordo comercial entre a UE e o Mercosul, em vigor provisoriamente desde maio.

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"Tínhamos ainda mais razão porque, com o Mercosul assinado, aquilo que denunciávamos se confirmou, já que finalmente os serviços da Comissão perceberam que o que nós dizíamos a eles era verdade. E a carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida", disse Macron.

➡️ A UE suspendeu as importações de produtos de origem animal do Brasil por considerar que o país não cumpre as regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. A decisão não foi motivada por irregularidades encontradas na carne brasileira, mas pela avaliação de que os controles adotados pelo país eram insuficientes.

➡️ Antimicrobianos são substâncias usadas para tratar infecções em animais. A UE proíbe o uso dessas substâncias para estimular o crescimento dos rebanhos e restringe, na pecuária, a aplicação de antibióticos considerados essenciais para o tratamento de seres humanos.

O g1 procurou o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e aguarda resposta.