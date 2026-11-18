Por IG

Publicada em 18/11/2026 às 16h16

Luana Piovani voltou a chamar a atenção nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), ao compartilhar uma foto usando lingerie transparente. Aos 50 anos, a atriz apareceu sorridente diante do espelho, usando uma peça com transparência e costuras em azul e rosa-claro.

Para preservar a intimidade, Luana cobriu os seios com emojis de nuvens e a região íntima com um desenho de pêssego. Na imagem, ela ainda escreveu “bom dia” e fez uma brincadeira sobre o destino do registro: “Ia mandar prum boy, desisti”.

A publicação descontraída rapidamente entrou para a lista de registros em que a artista aposta na sensualidade e compartilha momentos de sua rotina com os seguidores.

Esta não é a primeira vez que Luana movimenta as redes sociais com fotos que destacam sua beleza e boa forma. Em junho deste ano, por exemplo, a atriz compartilhou imagens de um ensaio fotográfico realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na ocasião, ela apareceu usando uma lingerie de tule por baixo de uma produção transparente e acompanhou os registros com uma reflexão sobre liberdade e personalidade.

Em outubro, a artista também chamou a atenção ao publicar uma foto feita na cozinha. Por meio dos Stories, a atriz republicou um post feito pelo fotógrafo, filmmaker e diretor artístico Gerson Lopes. Nas fotos, a loira aparece posando na cozinha com uma regata branca, sem sutiã e usando uma calcinha.

Luana Piovani ainda mostrou toda a sua sensualidade enquanto comia algumas cerejas no balcão da cozinha. Como é de se imaginar, os internautas fizeram questão de comentar.

"Finalmente ela está podendo postar foto bonita de biquíni", brincou uma. "Não basta ser linda, tem que ter esse molho", declarou outro. "Tem uma coisa que ninguém pode negar, bonita e atraente demais", escreveu uma terceira.

Já no início de novembro, Luana compartilhou uma sequência de fotos de biquíni durante momentos de lazer na praia. Ela surgiu curtindo momentos de lazer à beira-mar e usando diferentes modelos, entre eles um preto com detalhe de coração, um verde, um listrado em branco e marrom, um verde e outro colorido, tomara que caia.

Bicicleta aro 29 vira achado por R$ 791 no Mercado Livre

As imagens mostram Luana desfrutando do calor, entrando no mar e posando na praia. A publicação também teve um motivo bastante especial para a loira.

A artista decidiu comemorar o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que, representou uma derrota significativa para o presidente Donald Trump e o Partido Republicano.

Sendo assim, na ocasião, ela aproveitou a publicação para brincar com o meme antigo sobre sua vontade de postar fotos de biquíni e também comentou o resultado das eleições de meio de mandato nos EUA.

Na legenda, a atriz brincou com a repercussão de suas fotos e escreveu: “Biquinaço decretado, porr*”. Em seguida, comentou o cenário político e relacionou o resultado norte-americano às eleições brasileiras. “E no final, nossas eleições que influenciaram a deles!! O Doritão americano [Trump] tá derretendo! Bora Brasil! Soberania brasileira”, declarou a famosa.