Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/11/2026 às 09h42

PORTO VELHO, RO - A Justiça de Rondônia recebeu uma ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) contra o ex-prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte de Carvalho, outras três pessoas físicas e uma empresa em razão de supostas irregularidades em contratações realizadas pela administração municipal em 2022. A decisão foi assinada nesta quinta-feira (26) pela juíza substituta Denise Pipino Figueiredo, da 1ª Vara Genérica do município.

Além de Cornélio, que ocupava o cargo de prefeito à época dos fatos, as acusações envolvem condutas atribuídas ao então secretário municipal de gabinete, à assessora jurídica responsável pela emissão de pareceres e aos particulares apontados como beneficiários das contratações.

De acordo com o Ministério Público, quatro contratações diretas por inexigibilidade de licitação teriam sido realizadas com a mesma empresa, totalizando R$ 1.026.500,00. O valor atualizado do suposto prejuízo aos cofres públicos alcança R$ 1.587.482,25.

Os contratos foram formalizados em 15 de julho, 23 de agosto, 14 de setembro e 24 de novembro de 2022, com pagamentos concentrados naquele mesmo exercício.

Entre as irregularidades apontadas pelo MPRO estão o suposto fracionamento ilícito de despesas, a ausência de comprovação da notória especialização da empresa contratada, a falta de pesquisa de preços, a inexecução dos serviços e procedimentos irregulares no atesto e na liquidação das notas fiscais.

Além do ressarcimento integral dos valores, o Ministério Público requer a declaração de nulidade das inexigibilidades de licitação e dos contratos administrativos, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a aplicação de multas civis e a proibição de contratar com o Poder Público.

Também foram solicitadas sanções previstas na Lei Anticorrupção contra a pessoa jurídica e indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 102.650,00 por requerido.

Ao analisar a documentação apresentada pelo Ministério Público, a magistrada considerou preenchidos os requisitos legais para o recebimento da ação, destacando que as condutas atribuídas aos envolvidos foram individualizadas.

“A exordial descreve as quatro contratações, os respectivos valores e datas, os pareceres que as respaldaram, os atestos e as liquidações questionadas e, sobretudo, individualiza a conduta atribuída a cada requerido, com indicação dos correspondentes elementos de convicção”, registrou.

O recebimento da petição inicial, entretanto, não representa reconhecimento da prática de improbidade administrativa nem condenação dos requeridos.

Na mesma decisão, Denise Pipino Figueiredo indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo Ministério Público. A magistrada considerou que não foram apresentados elementos concretos capazes de demonstrar risco de ocultação ou dilapidação patrimonial.

“A petição inicial limita-se a invocar a elevada quantia supostamente desviada e a facilidade de ocultação ou dispersão de ativos, sem apontar qualquer ato de alienação, transferência, ocultação patrimonial ou movimentação suspeita praticado por qualquer dos cinco réus”, afirmou.

Outro fator considerado pela juíza foi o intervalo de aproximadamente quatro anos entre as contratações questionadas e o ajuizamento da ação, ocorrido em outubro de 2026.

“Esse longo período, de aproximadamente quatro anos, é incompatível com a urgência que autoriza constrição liminar, pois revela que o risco alegado, se existente, não se concretizou em todo esse tempo.”

A magistrada ressalvou que o indeferimento da medida cautelar não impede uma nova análise do pedido caso sejam apresentados elementos supervenientes que atendam aos requisitos legais.

O ex-prefeito Cornélio Duarte de Carvalho e um dos demais envolvidos já compareceram espontaneamente ao processo e apresentaram contestação. O conteúdo das respectivas defesas não foi detalhado na decisão.

A Justiça determinou a citação dos demais requeridos, incluindo a empresa, para apresentação de contestação no prazo de 30 dias.

Posteriormente, o Ministério Público terá 15 dias para se manifestar. Cumpridas essas etapas, caberá ao juízo analisar a necessidade de produção de provas ou a possibilidade de julgamento antecipado dos pedidos.

O processo tramita sob o número 7004997-41.2026.8.22.0022.