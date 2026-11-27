Por Luizinho Carvalho/Jornalista

Publicada em 27/11/2026 às 09h27

O programa Justiça Rápida Itinerante, do Poder Judiciário de Rondônia, realiza atendimentos inclusivos a pessoas carentes, levando às localidades a estrutura necessária para solução de questões nas esferas Cível, Criminal, Infância e Juventude, Família e Registros Públicos.

A ação é voltada para atender a garantia de direitos e à solução de demandas judiciais de forma ágil e acessível. Os moradores do Pacarana e comunidades vizinhas serão atendidos no dia 03 de dezembro na escola Tancredo Neves pela equipe da Justiça Rápida Itinerante.

A realização da Justiça Rápida no Pacarana estará disponibilizando a população atendimentos: divórcio, dissolução ou justificativa de união estável, guarda de filhos, pensão alimentícia, execução de alimentos, reconhecimento de paternidade, casamento e retificação de registros.

Em visita nesta quarta feira 25 ao Pacarana uma equipe de técnicos do TJRO fez um trabalho precursor visitando vários locais da comunidade, fazendo os contatos para a divulgação desse trabalho que será realizado nas dependências da escola Tancredo Neves.

A reportagem do espigaonews foi recebida pela equipe de técnicos do TJRO nas dependências do escritório da Emater e obteve as informações sobre mais essa ação social do Tribunal de Justiça de Rondônia através do programa Justiça Rápida Itinerante.

Para receber os serviços descritos no programa do TJRO, o cidadão precisa vir munido de sua documentação pessoal e um comprovante de residência e a documentação referente ao seu pedido de atendimento ao citado conflito.