Por MINUTO BRASIL

Publicada em 27/11/2026 às 10h25

O presidente da Organização de Energia Atômica do Irã (OEAI), Mohammad Eslami, afirmou, durante a inauguração de um centro de radiação nuclear na cidade de Rasht, que o desenvolvimento nuclear do país é "imparável".

Eslami fez a declaração após o início das operações da instalação, localizada na província de Gilan, no norte do Irã. Na ocasião, ele informou que "a primeira fase deste complexo está concluída".

"Essa conquista faz parte da trajetória do país rumo ao crescimento e à excelência em tecnologias avançadas", acrescentou.

O representante iraniano destacou a importância do marco alcançado pelas autoridades do país, apesar da oposição dos "inimigos" de Teerã. Segundo ele, essas nações "têm problemas com a República Islâmica do Irã porque o acesso ao domínio de tecnologias avançadas e a aquisição de capacidades científicas conferem força e autoridade ao país, e não querem que essas capacidades estejam ao alcance da nação iraniana".

Nesse sentido, Eslami criticou esses países por recorrerem à "invenção de casos e à apresentação de acusações na tentativa de impedir o avanço do país". Como exemplo, mencionou as alegações de que Teerã estaria desenvolvendo armas nucleares.

"As informações [...] divulgadas nos últimos anos por serviços de inteligência e outros atores demonstram que essas tentativas de criar esse ambiente têm como objetivo dificultar o progresso do Irã. Isso apesar de a trajetória iraniana estar baseada no conhecimento, na pesquisa, na capacidade e na autoridade científica", declarou Eslami durante a cerimônia, segundo a emissora iraniana PressTV.

A capacidade nuclear do Irã é marcada por restrições à fiscalização internacional, pelos impactos dos ataques militares realizados em 2025 e 2026 contra instalações como Natanz, Fordow e Isfahan, além de divergências fundamentais com os Estados Unidos sobre o enriquecimento de urânio e o destino das reservas existentes.