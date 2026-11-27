Por ENERGISA

Publicada em 27/11/2026 às 11h05

O Instituto Energisa e a IBM estão oferecendo uma oportunidade gratuita para quem deseja ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de tecnologia. São três cursos online, com acesso gratuito e vagas ilimitadas para participantes de todo o Brasil. As capacitações estarão disponíveis até 31 de dezembro, permitindo que os interessados escolham o melhor momento para estudar e concluir as formações.

Desenvolvidos pela IBM exclusivamente para o Instituto Energisa, os cursos abordam temas cada vez mais valorizados pelo mercado de trabalho: gerenciamento de dados e computação em nuvem, inteligência artificial aplicada e segurança digital. As formações têm carga horária de 5 a 17 horas e oferecem certificação IBM reconhecida internacionalmente.

A iniciativa busca ampliar o acesso à educação digital, contribuir para a qualificação profissional e preparar pessoas para as oportunidades de um mercado cada vez mais conectado e tecnológico.

Os três cursos têm foco em atender a públicos diversos: jovens em busca de qualificação profissional; estudantes do ensino médio, técnico e/ou superior; pessoas interessadas em ingressar ou migrar para a área de tecnologia; profissionais que desejam atualização em competências digitais; empreendedores e profissionais autônomos. O conteúdo pode interessar desde ainda instituições de ensino; ecossistemas de inovação e tecnologia; organizações do terceiro setor; lideranças comunitárias; e pessoas interessadas em educação, tecnologia e empregabilidade.

Uma Parceria de Sucesso

A parceria entre o Instituto Energisa e a IBM deu seus primeiros frutos em 2025, com o lançamento do curso gratuito e online “Fundamentos da Inteligência Artificial”. Voltado para jovens a partir de 13 anos e com carga horária de 16 horas, o curso contribuiu para ampliar o acesso ao conhecimento em IA, formando milhares de jovens em competências digitais essenciais e despertando o interesse por carreiras na área de tecnologia.

O sucesso consolidou a aliança e culminou em mais investimento com foco na geração de impacto social. O resultado são os três novos treinamentos, que serão ofertados a partir de agosto próximo.

Dentro do Instituto Energisa, as iniciativas junto à IBM são encabeçadas pelo programa Rio Pomba Valley (RPV). Um ecossistema de inovação patrocinado pelo Grupo Energisa na Zona da Mata Mineira, por meio do qual o instituto atua pela democratização do acesso à educação, à tecnologia e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

“A parceria tem origem na experiência bem-sucedida no ano anterior entre o Instituto Energisa e a IBM, que nos levou a firmar agora um Acordo de Cooperação Técnica. Queremos contribuir para a qualificação profissional, a inclusão e o desenvolvimento de talentos para a economia digital de forma ainda mais ampla, chegando mais longe, fazendo com que a experiência de sucesso do Rio Pomba Valley se espalhe por todo o país e ultrapasse os limites da Zona da Mata Mineira. Para isso, nada melhor do que a união com a IBM, que é referência mundial em tecnologia”, afirma Delânia Cavalcante, Gerente de Investimento Social do Instituto Energisa.

Sobre o Rio Pomba Valley

Criado em 2022, o RPV é um amplo programa de qualificação em tecnologia que reúne diferentes cursos e iniciativas e que tem um histórico de sucesso. Oferecendo acesso gratuito à formação em tecnologia para diferentes públicos, a iniciativa contribui para a inclusão produtiva de jovens e adultos, além de fortalecer a economia da Zona da Mata Mineira. Com taxa de empregabilidade próxima de 90%, o modelo integra formação técnica, conexão com o mercado e acompanhamento de alunos, reforçando o papel da educação no desenvolvimento social da região.

Ao todo, o RPV ofereceu 15 cursos, por onde já passaram quase 3.600 alunos. Mas os números não param por aí: são 1.277 profissionais certificados, 87 sites e aplicativos desenvolvidos e cinco startups pré-incubadas. Somente em 2025, cerca de mil alunos se formaram em cursos presenciais, virtuais e híbridos, somando quase 600 horas de conteúdo distribuído em nove capacitações de curta duração, além do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, reconhecido pelo Ministério da Educação.

“A IBM é protagonista na transformação digital e temos o compromisso de atuar pela inclusão de todos nesse mundo por meio da educação e da tecnologia. O Instituto Energisa, por meio do Rio Pomba Valley, é o parceiro ideal para o desenvolvimento de competências digitais, conectando formação, empregabilidade e inovação”, afirma Patrícia Barrigão, gerente de Implementação dos cursos da IBM.