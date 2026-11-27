Por IMIGRAÇÃO

Publicada em 27/11/2026 às 10h35

Um imigrante de El Salvador que ganhou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões) na loteria do estado de Massachusetts foi preso na terça-feira (24) por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), em Boston. Ariel Velasquez-Morales havia recebido a notícia do prêmio quatro dias antes, após comprar uma raspadinha de US$ 10 em uma loja de Boston.

O caso foi anunciado pela agência federal na quarta-feira (25) em um comunicado que ironiza a prisão. "Parece que a sorte dele acabou", declarou Micah Bock, diretor-assistente de relações públicas do ICE.

Velasquez-Morales escolheu receber o prêmio em parcela única de US$ 650 mil, segundo a agência. A loteria estadual havia anunciado a vitória na semana anterior, com uma fotografia do ganhador segurando um cheque simbólico de US$ 1 milhão.

De acordo com o ICE, o salvadorenho entrou nos Estados Unidos em 2013, pela fronteira com o México, no Texas. Na ocasião, agentes da Patrulha de Fronteira emitiram uma notificação para que ele comparecesse a um tribunal de imigração e o liberaram no país.

Um juiz de imigração determinou sua deportação em 2014, mas, segundo o órgão, ele permaneceu nos EUA. A agência não informou se Velasquez-Morales tinha representação jurídica nem esclareceu o que levou os agentes a localizá-lo em Boston.

O comunicado afirma que o imigrante permanecerá sob custódia do ICE até ser removido do país. Não está claro se ele poderá manter o dinheiro do prêmio.

A loteria de Massachusetts permite que pessoas que não sejam cidadãs ou residentes legais dos Estados Unidos comprem bilhetes e recebam prêmios, desde que tenham idade suficiente e estejam no estado no momento da compra.

Em outra publicação sobre o caso, o escritório do ICE em Boston afirmou que imigrantes em situação irregular e políticos que defendem cidades-santuário -que limitam a cooperação de autoridades locais com agentes federais de imigração- estavam "sem sorte". A agência também disse que cidadãos que cumprem a lei seriam os verdadeiros vencedores.

A prisão ocorre em meio à intensificação da política de deportações do governo de Donald Trump. No ano fiscal de 2026, o ICE registrou mais de 491 mil detenções relacionadas à imigração e 483 mil deportações, segundo dados divulgados pelo Departamento de Segurança Interna.

O governo não informou se a divulgação pública do prêmio pela loteria estadual contribuiu para a identificação do ganhador. A agência também não esclareceu se o dinheiro já recebido será afetado pela deportação.