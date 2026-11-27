Por Guajará Noticias

Publicada em 27/11/2026 às 10h02

Guajará-Mirim será palco de um grande espetáculo musical e cultural neste sábado, 28 de novembro de 2026. O Bumbódromo receberá a grande final do Campeonato de Bandas e Fanfarras, considerado um dos maiores concursos do segmento em Rondônia e na Região Norte.

A programação contará com mais de 30 apresentações de bandas e fanfarras de diferentes municípios, incluindo representantes do estado de Mato Grosso, proporcionando ao público um espetáculo de musicalidade, disciplina, sincronismo e talento.

Destaque especial para as bandas e fanfarras de Guajará-Mirim, que têm representado com orgulho a Pérola do Mamoré em diversas competições. Desta vez, os talentos locais terão a oportunidade de se apresentar em casa, contando com o incentivo e a torcida da comunidade guajaramirense.

As apresentações terão início às 9h, com retorno da programação às 16h, seguindo até o período noturno. Após o encerramento da competição, a animação ficará por conta da banda Moderação do Forró.

O evento, que já se tornou tradição no calendário cultural do município, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET), na gestão do prefeito Netinho e do vice-prefeito Ricardinho.

Além de promover a integração entre os participantes, o campeonato fortalece a cultura, incentiva a formação musical dos jovens e valoriza os talentos locais e regionais.

VAMOS PRESTIGIAR!

Neste sábado, reúna sua família, convide os amigos e compareça ao Bumbódromo. Vamos incentivar nossos jovens talentos, valorizar a cultura e torcer pelas bandas e fanfarras que tão bem representam Guajará-Mirim.