Por ASSESSORIA

Publicada em 27/11/2026 às 09h59

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) através da Prefeitura Municipal, convida os músicos e profissionais da área musical do município a realizarem seu cadastro na plataforma Contrata+Brasil, visando à participação nas oportunidades de contratação de apresentações musicais para as festividades de Réveillon 2026, em Rolim de Moura e no distrito de Nova Estrela. A iniciativa busca ampliar as oportunidades para os artistas locais, incentivando a participação dos profissionais da música nas programações promovidas pelo município.

Quem pode participar?

O Contrata+Brasil possui credenciamento específico para a ocupação de Cantor(a)/Músico(a) Independente, vinculado ao Microempreendedor Individual (MEI).Por isso, os músicos interessados devem verificar atentamente os requisitos de habilitação e as condições estabelecidas antes de apresentar suas propostas.

Como participar?

Os interessados devem acessar a plataforma oficial Contrata+Brasil, realizar o cadastro e acompanhar as oportunidades disponibilizadas.É importante destacar que o cadastro na plataforma não garante contratação automática. A participação nas oportunidades depende do cumprimento dos requisitos exigidos, da apresentação da proposta e dos critérios estabelecidos em cada processo de contratação.

A FUNCJ reforça o convite aos músicos locais para que se organizem e fiquem atentos às oportunidades, contribuindo para uma programação de Réveillon que também valorize os talentos da nossa terra.

Realização: Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Juventude (FUNCJ).