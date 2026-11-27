Por ASSESSORIA

Publicada em 27/11/2026 às 09h51

A Prefeitura de Vilhena intensificou as ações de fiscalização de trânsito a partir da segunda quinzena de novembro, com o objetivo de organizar o tráfego urbano e reduzir o número de acidentes. A instalação de radares em vias do município e a criação da Guarda Municipal de Trânsito integram as medidas adotadas para ampliar a segurança de motoristas e pedestres.

A Coordenadoria Geral de Trânsito de Vilhena (Agtran), vinculada à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran), realizou uma série de fiscalizações entre os dias 16 e 24 de novembro. No período, foram registradas mais de 4 mil infrações, conforme levantamento do órgão.

Os radares contabilizaram 3.905 infrações, sendo 3.297 por excesso de velocidade, o que representa a maior parte dos registros. Também foram identificadas 605 ocorrências por avanço de sinal vermelho e três por parada sobre a faixa de pedestres.

Além do monitoramento eletrônico, os agentes de trânsito realizaram abordagens presenciais, que resultaram na lavratura de 238 autuações.

A intensificação das fiscalizações busca coibir comportamentos que comprometem a segurança viária, reforçar o cumprimento da legislação e conscientizar os condutores sobre a responsabilidade no trânsito. As ações são realizadas por meio da tecnologia de monitoramento e da presença dos agentes nas ruas e avenidas da cidade.