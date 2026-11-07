Deputado Alex Redano destina veículos e tratores para fortalecer a agricultura de Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 07/11/2026 às 08h50

A entrega soma R$ 1.519.590 e integra um investimento de R$ 4 milhões destinado ao município (Foto: Mateus Andrade)

A Secretaria Municipal de Agricultura de Ariquemes recebeu, nesta sexta-feira (6), quatro veículos e dois tratores agrícolas adquiridos com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). A entrega soma R$ 1.519.590 e integra um investimento de R$ 4 milhões destinado ao município.

Foram entregues três caminhonetes, adquiridas por R$ 928.350, um veículo Renault Oroch, de R$ 137.440, e dois tratores agrícolas, que somam R$ 453.800.

Os veículos serão utilizados no deslocamento das equipes da secretaria para atender produtores rurais. Os tratores vão auxiliar na preparação do solo e em outros serviços nas propriedades.

Veículos foram adquiridos por meio de emenda do deputado Alex Redano (Foto: Assessoria parlamentar)

Durante a solenidade, a prefeita Carla Redano destacou que os equipamentos vão melhorar as condições de atendimento aos trabalhadores do campo. Alex Redano ressaltou que os recursos da emenda vão reforçar os serviços prestados na zona rural do município.

O secretário municipal de Agricultura, Antonio Marcos, afirmou que a entrega amplia a capacidade de atendimento da pasta. “É um investimento que se transforma em melhores condições de trabalho para nossas equipes e, principalmente, em mais apoio aos produtores rurais de Ariquemes”, ressaltou.