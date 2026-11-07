Operação conjunta apreende 9 kg de drogas em transportadora de Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 07/11/2026 às 09h30

Uma operação conjunta do Departamento de Narcóticos (DENARC) e da Receita Federal revelou mais uma tentativa de utilizar o transporte de encomendas para enviar drogas a outras regiões do Brasil. Aproximadamente 9 quilos de skunk foram apreendidos em uma transportadora de Ji-Paraná, antes que a carga seguisse para estados da região Sudeste.

A apreensão aconteceu durante ações de fiscalização realizadas no âmbito das operações NARKE e Protetor das Fronteiras, que intensificam o combate ao tráfico de drogas e à circulação de entorpecentes pelo território nacional.

Durante a vistoria de diversas encomendas, os agentes encontraram a droga escondida em caixas de papelão. A carga tinha como destino estados do Sudeste brasileiro, mas foi interceptada antes de deixar a transportadora.

Após a descoberta do entorpecente, as equipes realizaram diligências em Ji-Paraná na tentativa de identificar os responsáveis pelo envio da mercadoria ilegal.

Apesar das buscas, nenhum suspeito havia sido localizado até a divulgação das informações.

INVESTIGAÇÃO BUSCA REMETENTES E DESTINATÁRIOS

O DENARC dará continuidade às investigações para identificar tanto os responsáveis pela remessa quanto os possíveis destinatários dos aproximadamente 9 quilos de skunk.

Os investigadores buscam esclarecer a origem da droga e quem estaria por trás da tentativa de transporte interestadual.

A apreensão integra as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas e demonstra a importância da fiscalização de cargas e encomendas utilizadas para transportar mercadorias entre diferentes regiões do país.

A operação impediu que aproximadamente 9 quilos de entorpecentes chegassem ao destino previsto.