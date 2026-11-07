Operação Sicário mira cinco investigados por execução de jovem de 23 anos e tentativa de homicídio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/11/2026 às 09h15

Cinco pessoas investigadas pelo assassinato de Kauan de Oliveira Gomes, de 23 anos, e pela tentativa de homicídio de uma mulher de 21 anos são alvos de mandados judiciais em Pimenta Bueno, Rondônia. As medidas foram autorizadas pela 1ª Vara Criminal da comarca, após manifestação favorável do Ministério Público, e estão sendo executadas neste sábado, 7 de novembro de 2026, durante a Operação Sicário.

Mais de 40 policiais civis e militares participam da mobilização, que inclui o cumprimento de ordens de prisão preventiva e busca e apreensão. A iniciativa busca localizar os investigados e recolher elementos que possam contribuir para a continuidade das investigações conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Pimenta Bueno.

A apuração aponta que a morte de Kauan teria ocorrido por determinação de integrantes do crime organizado, como forma de punição interna. Esse tipo de prática é denominado “disciplina” pelos grupos criminosos. Os indícios reunidos durante o inquérito fundamentaram os pedidos apresentados pela Polícia Civil ao Poder Judiciário.

O crime aconteceu na madrugada de 16 de outubro, quando Kauan e uma jovem foram interceptados em uma via pública. Ambos foram amordaçados e obrigados a entrar em um veículo. Posteriormente, foram transportados até a Linha 40, área rural de Pimenta Bueno, onde ocorreu a ação criminosa.

Com as mãos amarradas às costas, o rapaz foi atingido por um disparo de arma de fogo, sem condições de se defender. A mulher conseguiu escapar durante a ocorrência e sobreviveu à tentativa de homicídio.

Somente em 18 de outubro, dois dias depois dos fatos, o corpo de Kauan foi encontrado. A localização deu sequência às diligências policiais, que avançaram na identificação de possíveis participantes e na reconstrução das circunstâncias do assassinato.

A Operação Sicário conta com equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Pimenta Bueno e da Delegacia Regional de Cacoal. Também integram a força-tarefa policiais da 3ª Companhia da Polícia Militar do município, além de integrantes do Núcleo de Inteligência e do Canil do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM).

De acordo com as informações divulgadas, a Polícia Civil considera esclarecidos os principais aspectos relacionados ao homicídio e à tentativa de homicídio. A individualização das responsabilidades, entretanto, permanece sob apuração no procedimento criminal.

Até a divulgação das informações sobre a operação, as diligências continuavam em andamento, sem confirmação do resultado definitivo do cumprimento dos mandados.