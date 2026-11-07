Prefeitura realiza entrega de veículos utilitários e tratores que vão fortalecer o atendimento aos produtores rurais

Por assessoria

Publicada em 07/11/2026 às 09h20

Nesta sexta-feira a prefeitura de Ariquemes realizou a entrega de veículos utilitários e tratores que vão fortalecer o atendimento aos produtores rurais cadastrados no Programa Propriedade Produtiva.

Esses equipamentos fazem parte de uma emenda parlamentar de aproximadamente R$ 4 milhões, destinada pelo deputado estadual Alex Redano, por meio da qual ainda temos muitos outros equipamentos e investimentos para entregar à nossa população.

É uma conquista importante para Ariquemes! Estamos trabalhando para garantir mais estrutura aos nossos produtores, fortalecer a agricultura familiar, incentivar a produção rural e movimentar a economia do nosso município.

E essa é apenas parte do que ainda vem pela frente! Temos muito mais entregas previstas para beneficiar quem vive e trabalha no campo.

Seguimos trabalhando por uma Ariquemes cada vez mais forte e produtiva!