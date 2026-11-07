Moradores cobram reparos em desvio no Travessão C da Linha 13

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 07/11/2026 às 09h15

Moradores do Travessão C da Linha 13 cobram melhorias no desvio usado durante as obras de uma galeria. Em vídeo gravado no local pelo repórter Diego Maia, do programa Cidade Alerta, da SIC TV, e também responsável por reportagens para o site Eu Ideal, é possível ver uma passagem de terra com uma tora de madeira utilizada para ajudar na travessia.

No relato feito durante a gravação, o repórter afirma que a chuva levou manilhas instaladas no desvio e que a passagem ficou comprometida. Segundo ele, veículos não estariam conseguindo passar pelo trecho, enquanto motociclistas ainda tentam atravessá-lo com dificuldade. Ao lado, a obra da galeria aparece em andamento.

O morador Fernando, que diz viver no final da linha e passar pelo local todos os dias, contou que está receoso de atravessar de moto. Ele também afirmou que a situação já dura alguns dias e pediu ao prefeito Antônio Pardo informações sobre o prazo para o conserto da ponte e sobre possíveis melhorias no desvio.

Fernando ressaltou ainda a preocupação com moradores que possam precisar de atendimento de urgência. A cobrança apresentada no vídeo é para que a administração municipal avalie as condições da passagem e tome providências para melhorar o tráfego na linha.