Denarc encontra cocaína, skunk, pistola e quase R$ 9 mil escondidos em residência

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/11/2026 às 13h40

Uma pistola calibre .380 carregada, quase R$ 9 mil em espécie e aproximadamente três quilos de entorpecentes foram apreendidos pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) durante uma ação policial no bairro Parque Amazônia, na zona Leste de Porto Velho (RO). Os materiais estavam em uma residência vinculada a um homem de 34 anos, que possuía mandado de prisão em aberto por envolvimento com o tráfico de drogas.

Parte dos entorpecentes estava escondida dentro de uma geladeira. No eletrodoméstico, os investigadores localizaram cerca de dois quilos de cocaína em pó e um quilo de skunk. Também foram encontrados materiais utilizados para acondicionar as substâncias e uma balança de precisão que apresentava resíduos de drogas.

O dinheiro e a arma de fogo foram descobertos em outro ambiente da residência. Dentro de um guarda-roupa, estavam guardadas cédulas de diferentes valores, totalizando uma quantia próxima de R$ 9 mil, além da pistola calibre .380, que estava municiada e em condições de uso.

A localização do suspeito ocorreu quando ele chegava ao imóvel. Conforme informações divulgadas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, os agentes do Denarc realizavam diligências para cumprir uma ordem judicial de prisão relacionada à Operação Fecha Boca, desencadeada em 2025.

Durante a abordagem inicial, antes das buscas na residência, os policiais encontraram aproximadamente 25 gramas de entorpecente nas roupas do investigado. A descoberta foi seguida pela fiscalização do interior do imóvel, onde foram recolhidos os demais materiais.

O homem era considerado foragido desde uma investigação conduzida pelo Denarc no ano anterior. Naquela ocasião, um mandado de busca e apreensão havia sido executado em uma propriedade situada no bairro Marcos Freire, também na capital rondoniense.

A operação de 2025 resultou na apreensão de aproximadamente 40 quilos de substâncias entorpecentes, cerca de R$ 160 mil em dinheiro e uma picape Volkswagen Saveiro. Segundo o departamento especializado, o investigado estava foragido desde aquela ação policial.

A captura mais recente foi realizada no âmbito das operações Narke e Protetor das Fronteiras. Depois de receber voz de prisão, o homem foi conduzido à sede do Denarc, onde ficou à disposição da autoridade policial para a adoção dos procedimentos cabíveis.