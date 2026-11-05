Saúde inicia programação da campanha Novembro Azul nas Unidades Básicas de Saúde

Por Semcom

Publicada em 05/11/2026 às 14h40

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Atenção Básica, iniciou o cronograma de ações da campanha Novembro Azul, que será desenvolvido ao longo do mês nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Vilhena. A iniciativa busca conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A campanha reforça a importância dos cuidados integrais com a saúde do homem, especialmente diante dos dados de incidência da doença. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil, considerando homens e mulheres, ficando atrás apenas dos tumores de pele não melanoma.

Entre a população masculina, é o tipo de câncer mais incidente. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 77.920 novos casos por ano no país, no triênio de 2026 a 2028. Os números reforçam a importância da informação, da prevenção e do acompanhamento da saúde masculina.

Em Vilhena, as ações da campanha incluem palestras educativas sobre saúde do homem, consultas médicas, orientações, testes rápidos e solicitações de exames em todas as UBS. As atividades serão realizadas ao longo da semana, conforme o cronograma de cada unidade.

As Noites Azuis também integram as atividades da campanha e serão realizadas todas as segundas-feiras do mês nas Unidades Básicas de Saúde. Durante os atendimentos, serão oferecidos serviços como solicitação de exames voltados à saúde do homem, testes rápidos, estratificação de risco cardiovascular e consultas odontológicas.

Além das atividades nas unidades de saúde, a campanha será levada a empresas, supermercados, postos de combustíveis e outros estabelecimentos, ampliando o acesso à informação e incentivando os homens a procurarem os serviços de saúde.

A orientação é que homens a partir dos 50 anos conversem com um profissional de saúde sobre a avaliação da próstata. Para aqueles que apresentam fatores de risco, como histórico familiar de câncer de próstata ou que sejam negros, essa conversa deve começar mais cedo, a partir dos 45 anos.