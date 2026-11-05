Ameaças de bomba atingem seis voos na Europa e mobilizam aviões militares

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 05/11/2026 às 15h40

Uma nova série de ameaças de bomba provocou desvios de voos, pousos de emergência e a mobilização de aviões militares em diferentes países da Europa nesta quinta-feira (5). Pelo menos 15 voos receberam alertas ao longo da manhã, segundo informações divulgadas pela imprensa internacional.

Os incidentes envolveram companhias como Ryanair, Aer Lingus, Wizz Air, Finnair e LOT Polish Airlines. Aeronaves que faziam ligações entre cidades da Irlanda, Itália, Polônia, Finlândia, Dinamarca, Espanha e Reino Unido precisaram acionar protocolos de segurança.

Os episódios ocorreram apenas dois dias depois de uma sequência semelhante de ameaças atingir voos europeus, incluindo uma aeronave que havia partido de Lisboa, em Portugal, com destino a Roma, na Itália.

Avião com 157 pessoas é desviado para base militar na França

Um dos casos mais graves desta quinta-feira envolveu um Airbus A320 da Aer Lingus que havia decolado de Dublin, na Irlanda, com destino a Roma.

Após uma ameaça de bomba, a aeronave foi desviada para a base aérea militar de Évreux, na Normandia, no norte da França. O avião foi escoltado por caças franceses durante o procedimento.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades francesas e pela agência Reuters, havia 151 passageiros e seis tripulantes a bordo. Todos foram retirados em segurança para que especialistas em explosivos pudessem inspecionar a aeronave.

O gabinete do primeiro-ministro francês confirmou o desvio e informou que acompanhava a situação.

A Aer Lingus também confirmou que o voo EI402 precisou alterar sua rota por precaução e afirmou que trabalharia para encaminhar os passageiros ao destino final.

Wizz Air desvia voo para Viena após ameaça

Outro incidente envolveu o voo W46387 da Wizz Air, que havia partido do Aeroporto de Milão-Malpensa, na Itália, com destino a Varsóvia, na Polônia.

A aeronave foi desviada para Viena, na Áustria, após as autoridades receberem uma ameaça de bomba.

De acordo com a agência italiana Ansa, a companhia confirmou que a mudança de rota ocorreu por motivos de segurança.

O avião pousou em segurança e passou por inspeções. Nenhum material suspeito foi encontrado, e a aeronave pôde seguir viagem posteriormente.

Caças italianos escoltam avião da Finnair até Roma

Na Itália, a Força Aérea foi acionada para acompanhar um voo da Finnair que fazia a ligação entre Helsinque, na Finlândia, e o Aeroporto de Fiumicino, em Roma.

O alerta surgiu após uma comunicação anônima sobre a suposta presença de explosivos a bordo.

Apesar da ameaça, o avião conseguiu manter sua rota e pousou no destino previsto, por volta das 9h30, no horário local.

Especialistas em explosivos realizaram uma inspeção após o desembarque dos passageiros, mas não encontraram qualquer artefato.

Segundo fontes ouvidas pela Ansa, os procedimentos não comprometeram o funcionamento do aeroporto de Roma.

A Finnair confirmou que outro voo da companhia, entre Helsinque e Viena, também recebeu uma ameaça nesta quinta-feira. As duas aeronaves pousaram em segurança, e as verificações não identificaram objetos suspeitos.

Três voos da Ryanair são afetados na Bulgária

Na Bulgária, três aeronaves da Ryanair com destino à capital, Sófia, também foram alvo de ameaças de bomba.

Dois voos, um proveniente de Copenhague, na Dinamarca, e outro de Madri, na Espanha, conseguiram pousar no Aeroporto Vasil Levski, em Sófia.

Já o terceiro, que havia decolado do Aeroporto de Stansted, em Londres, precisou ser desviado para Plovdiv, a segunda maior cidade da Bulgária.

O diretor do aeroporto de Plovdiv, Krassimir Peshev, confirmou que a aeronave aterrissou em segurança.

As autoridades aeroportuárias acionaram os procedimentos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência.

Outros voos recebem ameaças na Polônia e na República Tcheca

Um voo da LOT Polish Airlines, que fazia a ligação entre Varsóvia e Bruxelas, também recebeu um alerta.

A aeronave conseguiu chegar ao destino, onde foi submetida a inspeções. A companhia informou que nenhum objeto suspeito foi encontrado.

Na Polônia, as autoridades ainda verificaram um avião da LOT que se preparava para decolar de Varsóvia com destino a Paris.

Durante os procedimentos, uma das pistas do Aeroporto Chopin chegou a ser temporariamente fechada.

Na República Tcheca, a polícia mobilizou equipes para o Aeroporto Václav Havel, em Praga, após receber ameaças envolvendo quatro aeronaves que se aproximavam da capital.

Os aviões pousaram e foram inspecionados. Segundo as autoridades locais, nenhum material suspeito foi encontrado.

Outros alertas também atingiram voos da Wizz Air entre Milão e Bucareste e da Aegean Airlines entre Tessalônica e Milão.

Voo que saiu de Lisboa também recebeu ameaça nesta semana

A nova onda de ameaças acontece depois de pelo menos sete voos terem sido alvo de alertas semelhantes na terça-feira (3).

Entre eles estava uma aeronave da Ryanair que havia partido de Lisboa com destino ao Aeroporto de Fiumicino, em Roma.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades italianas, o aeroporto recebeu uma comunicação sobre a possível presença de uma bomba no avião.

Após o pouso, policiais especializados em explosivos realizaram buscas na aeronave, nas bagagens e entre os passageiros e tripulantes.

Nenhum explosivo foi encontrado.

Outro voo da Ryanair, que fazia a ligação entre Dublin e Roma, também recebeu uma ameaça e precisou ser escoltado por aviões militares italianos até o pouso.

Na mesma terça-feira, alertas afetaram ainda voos com destino à Polônia, Espanha e Bulgária. As inspeções realizadas pelas autoridades não identificaram explosivos.

Na segunda-feira (2), uma aeronave da Wizz Air que seguia de Londres para Sófia havia sido desviada para Budapeste, na Hungria, após receber uma ameaça durante o voo. Um caça militar húngaro foi mobilizado para acompanhar o avião.

As autoridades britânicas classificaram os alertas anteriores como ameaças falsas e maliciosas.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade dos responsáveis nem se os episódios registrados em diferentes países fazem parte de uma ação coordenada.

As autoridades europeias continuam investigando a origem das mensagens e reforçando os procedimentos de segurança nos aeroportos afetados.