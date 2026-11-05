Zelensky condecora Melania Trump por negociar trégua na Ucrânia e ajudar na retirada de civis

Por G1

Publicada em 05/11/2026 às 15h38

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, concedeu nesta quarta-feira (4) uma condecoração nacional à primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, em reconhecimento à sua atuação em iniciativas humanitárias e de direitos humanos.

Entre elas, está a negociação de uma trégua parcial que permitiu a retirada de civis de uma localidade ocupada pela Rússia.

A primeira-dama recebeu a Ordem da Princesa Olga de primeira classe, segundo decreto publicado no site da Presidência ucraniana. Segundo a agência AFP, o documento destaca sua "importante contribuição pessoal ao apoio humanitário à Ucrânia, bem como seu trabalho ativo na área dos direitos humanos e das ações beneficentes".

No mês passado, Melania anunciou uma trégua localizada entre as forças ucranianas e russas para permitir que moradores de Oleshki, no sul da Ucrânia, deixassem a região. A população enfrentava semanas de escassez de alimentos e medicamentos.

A pausa nos combates, respeitada pelos dois lados, permitiu a retirada de minas das estradas e facilitou a saída dos moradores em direção à Ucrânia ou à Rússia.

Melania Trump também participou de esforços para viabilizar o retorno de crianças ucranianas transferidas para a Rússia. Depois, anunciou que receberá representantes dos dois lados em Washington.